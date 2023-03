Allgäuer Landwirte behaupten sich mit regionaler Fleischvermarktung

Mit ihrer Ausrichtung auf regionale Vermarktung trotzt die Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh den Turbulenzen am Weltmarkt. Wohin der Trend geht.

09.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Mit ihrem Focus auf regionale Vermarktung hat sich die Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh Allgäu ( Kaufbeuren) vergangenes Jahr behauptet, während durch den Ukrainekrieg der allgemeine Markt einbrach. Das erklärte Geschäftsführer Berthold Kirchmaier, als er bei der regionalen Mitgliederversammlung im Gasthof Hirsch in Hopferau den Geschäftsbericht 2022 samt Vergleichszahlen der Vorjahre vorlegte. Eingeladen hatte Vorsitzender Karl Poppler aus Unterdill. Habe das Corona-Jahr 2021 noch „recht ordentlich“ begonnen, habe der Weltmarkt auf den Beginn des Ukrainekriegs 2022 mit deutlichen Preisaufschlägen reagiert, sagte Kirchmaier.

Erzeugergemeinschaft Schlachtvieh Allgäu vermarktet 40.599 Rinder

Im Bereich Schlachtvieh wurden vergangenes Jahr 40.599 Rinder vermarktet, bei der Bio Schlachtung („Allgäuhof“) 6140 und der Allgäu Schlachtvieh GmbH 12.978. Hinsichtlich der Schweinevermarktung sank deren Anzahl im Vergleich zu 2020 um die Hälfte, wogegen sie sich bei Allgäu Schlachtvieh verdoppelte.

Insgesamt sei der „w. V.“ („wirtschaftliche Verein“) sehr gut aufgestellt, die Mitgliederzahl konstant, was auch seinen Grund darin habe, dass die Erzeugergemeinschaft sich als Zusammenschluss von Landwirten mit dem Ziel begreift, „Schlachttiere zu erfassen, nach Qualität zu sortieren und in attraktiven Partien zu vermarkten“. Insofern „sei es möglich, „marktgerechte Fleischqualität zu erzeugen und zu bestmöglichen Preisen für die Mitglieder zu vermarkten“, wie es in den Statuten heißt. Man biete „höchste Qualität aus dem Einzugsbereich“.

Trend geht zu weniger und günstigerem Fleisch

Über Aussichten auf dem Schlachtviehmarkt referierte Edgar Gärtner, stellvertretender Vorsitzender von Vion Beef. Der Verbrauch von Rind-/Kalbfleisch und Geflügel verlaufe seit 2019 nahezu linear, wogegen es bei Schweinen einen leichten Einbruch gab. Mit Blick auf die weltweiten Rinderbestände rangieren Indien und Brasilien deutlich vor China, den USA und der EU, wogegen man in der EU mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 10,4 Kilogramm im Jahr 2022 auf dem 16. Platz liegt – der weltweite Durchschnitt beträgt 6,4 Kilogramm. Interessant ist auch, dass die Rinderbestände EU-weit im Vergleich zum Vorjahr bis auf Irland, Polen und den Niederlande leicht zurückgegangen sind, was durchaus mit der Tatsache korrespondiert, dass Deutschland 2022 einen Rückgang von 8,3 Prozent an Rinderschlachtungen zu verzeichnen hat. Im gleichen Zeitraum sank der Pro-Kopf-Verbrauch um 5,9 Prozent. Während Corona ging der Verzehr von Fleischwaren daheim im Gegensatz zu Außer-Haus-Verzehr deutlich zurück, wobei die Entwicklung der Umsätze gerade bei den Discountern recht deutlich ausfiel. Insgesamt, so Gärtner, habe sich der Rinderbestand in Deutschland seit 1999 um ein Viertel verringert, die Anzahl der Rinderhalter ging seit 2008 um 31,5 Prozent zurück, in Süddeutschland gar um 36,7 Prozent. Gärtners Fazit: Der Trend bei den Verbrauchern geht zu weniger und günstigerem Fleisch. Zwar sei der Wunsch nach Tierwohl, Transparenz, Regionalität und Nachhaltigkeit vorhanden, nicht jedoch die Kaufkraft. Dr. Christof Knitz vom Landratsamt verwies auf derzeit noch gültige Seuchenverordnungen (unter anderem wegen der Geflügelpest) und insbesondere auf die seit 2005 geltende Tierschutz-Transport-Verordnung: Ein krankes Tier dürfe unter keinen Umständen verladen werden: „Ihr seid für eure Kuh verantwortlich!“

Das Interesse seitens des Publikums war recht hoch, wie Nachfragen bestätigten: Man hatte nach zwei Jahren persönliche Kontaktlosigkeit wieder tagen können.

