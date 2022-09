Alpabtrieb mit neuem Konzept kommt in Seeg gut an

Statt einem großen Zelt gibt es beim Viehscheid in Seeg viele kleine. Der Alpsommer verlief unfallfrei. Auf der Alpe Beichelstein aber ist noch nicht Schluss

11.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Traditionell – gemütlich – persönlich. So lautete das Motto auf dem Viehscheid in Seeg. Der Vorstand des Schützenvereins St. Ulrich hatten sich heuer ein anderes Konzept, als gewohnt ausgedacht. Viele kleine Zelte, anstelle eines großen, boten den vielen Einheimischen und Touristen genügend Sitzmöglichkeiten. An vielen einladenden Holzhütten konnten verschiedenste deftige und süße Brotzeiten gekauft werden.

Im Musikzelt sorgten die Jungmusikanten der Seeger Harmoniemusik für die passende musikalische Untermalung. Richard Wörz kam als neuer Dirigent zum ersten Mal zum Einsatz und erntete für seine gelungene Prämiere großen Beifall.

Bilderstrecke

So lief die Viehscheid in Seeg

1 von 14 Verregnete Viehscheid am Samstag auch in Seeg: Für das Jungvieh ist der Alpsommer vorbei. Bild: Martina Gast Verregnete Viehscheid am Samstag auch in Seeg: Für das Jungvieh ist der Alpsommer vorbei. Bild: Martina Gast 2 von 14 Die Jungmusikanten der Seeger Harmoniemusik sorgten im Zelt für Stimmung. Bild: Martina Gast Die Jungmusikanten der Seeger Harmoniemusik sorgten im Zelt für Stimmung. Bild: Martina Gast 3 von 14 Dirigent Richard Wörz war bei der Seeger Viehscheid zum ersten Mal im Einsatz. Bild: Martina Gast Dirigent Richard Wörz war bei der Seeger Viehscheid zum ersten Mal im Einsatz. Bild: Martina Gast 4 von 14 Berti Hipp, Wirt der Alpe Beichelstein, bringt ein Kranzrind auf den Scheidplatz. Bild: Martina Gast Berti Hipp, Wirt der Alpe Beichelstein, bringt ein Kranzrind auf den Scheidplatz. Bild: Martina Gast 5 von 14 Verläuft der Alpsommer unfallfrei, werden bunte Blumenkränze an den schönsten Tieren angebracht. Bild: Martina Gast Verläuft der Alpsommer unfallfrei, werden bunte Blumenkränze an den schönsten Tieren angebracht. Bild: Martina Gast 6 von 14 Zum Almabtrieb wird das Jungvieh der Alpe Beichelstein mit besonders schönen Schellen und Glocken ausgestattet. Bild: Martina Gast Zum Almabtrieb wird das Jungvieh der Alpe Beichelstein mit besonders schönen Schellen und Glocken ausgestattet. Bild: Martina Gast 7 von 14 Über 80 Schumpen wurden von Treibern auf den Scheidplatz geleitet. Den kleinen Viehscheid-Teilnehmer freut's. Bild: Martina Gast Über 80 Schumpen wurden von Treibern auf den Scheidplatz geleitet. Den kleinen Viehscheid-Teilnehmer freut's. Bild: Martina Gast 8 von 14 Die selbstgebackenen Kuchen schmeckten den Besuchern auch bei strömendem Regen. Bild: Martina Gast Die selbstgebackenen Kuchen schmeckten den Besuchern auch bei strömendem Regen. Bild: Martina Gast 9 von 14 Frauen des Schützenvereins St. Ulrich halfen bei dem Binden der Kronen und Bauchbinden mit. Bild: Martina Gast Frauen des Schützenvereins St. Ulrich halfen bei dem Binden der Kronen und Bauchbinden mit. Bild: Martina Gast 10 von 14 Die Seeger Schützen hatte sich in diesem Jahr für ein etwas anderes Konzept der Bewirtung entschieden. Schriftführer Raimund Keller (links) und Vorstand Jochen Loscha freuten sich über die zahlreichen Besucher. Bild: Martina Gast Die Seeger Schützen hatte sich in diesem Jahr für ein etwas anderes Konzept der Bewirtung entschieden. Schriftführer Raimund Keller (links) und Vorstand Jochen Loscha freuten sich über die zahlreichen Besucher. Bild: Martina Gast 11 von 14 Ein Gruß von der Alpe Beichelstein. Bild: Martina Gast Ein Gruß von der Alpe Beichelstein. Bild: Martina Gast 12 von 14 Strömender Regen beim Viehscheid in Seeg Bild: Martina Gast Strömender Regen beim Viehscheid in Seeg Bild: Martina Gast 13 von 14 Heuer wurden bei dem Fest das erste Mal mehrere kleine Zelte aufgestellt. Bild: Martina Gast Heuer wurden bei dem Fest das erste Mal mehrere kleine Zelte aufgestellt. Bild: Martina Gast 14 von 14 Vom Scheidplatz wurde das Jungvieh in die Viehwagen verladen Bild: Martina Gast Vom Scheidplatz wurde das Jungvieh in die Viehwagen verladen Bild: Martina Gast 1 von 14 Verregnete Viehscheid am Samstag auch in Seeg: Für das Jungvieh ist der Alpsommer vorbei. Bild: Martina Gast Verregnete Viehscheid am Samstag auch in Seeg: Für das Jungvieh ist der Alpsommer vorbei. Bild: Martina Gast

Bei strömendem Regen kam gegen 13 Uhr der Festzug am Scheidplatz an. Angeführt vom Festwagen der Harmoniemusik konnte Alphirt Berti Hipp auch heuer wieder seine Kranzrinder auf den Festplatz führen. Gefolgt von über 80 dampfende Schumpen, die schon sehnsüchtig von den vielen Touristen mit gezückten Handykameras erwartet wurden. „Der heurige Alpsommer ist wirklich sehr gut verlaufen. Das Wetter war einwandfrei und es kam zu keinerlei Verletzungen oder Unfällen beim Vieh“, freute sich Hipp.

Heuer brachten 23 Landwirte ihre Jungrinder auf die Alpe Beichelstein

Seit 13 Jahren ist er als Alphirte für die Schumpen und Rinder auf der Alpe Beichelstein zuständig. Heuer waren 23 Beschläger dabei –also Landwirte, die ihr Vieh über den Sommer dorthin bringen. Im Gegensatz zu anderen Viehhirten ist die Alpsaison für Hipp mit dem Viehscheid noch nicht vorbei. Die Alpe Beichelstein ist keine reine Alpwirtschaft, sondern wird das ganze Jahr über bewirtschaftet.

Gegen Nachmittag ließ sich dann doch noch die Sonne blicken. Jochen Loscha, Vorsitzender der Schützen, freute sich über die vielen Helferinnen und Helfer seines Vereins, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. Die Schützendamen, waren tags zuvor bereits mit dem Binden des Kreuz- und Kranzschmucks im Einsatz. Zahlreiche Helfer waren beim Zelt- und Hüttenauf- und -abbau zugegen. Auch die Bewirtung der neuen Schmankerlbuden und Getränkestände wurde komplett von den Vereinsmitgliedern gestemmt. Nach zwei Jahren Zwangspause wurde der Seeger Viehscheid mit seinem neuen Konzept ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

Lesen Sie auch