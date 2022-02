Das Alpenbad am Meilinger Hang ist eine Institution in Pfronten. Allerdings ist es in die Jahre gekommen und muss bald saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gemeinde startet dazu jetzt eine Bürgerbeteiligung, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung zu erkunden. Dass großes Interesse an dem Bad besteht, zeigt die große Resonanz auf unsere Nachfrage nach Wünschen und Anregungen.