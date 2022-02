Alpenbad Pfronten: Nägel mit Köpfen sind jetzt nötig

Bürgermeister Alfons Haf will nicht nur die Wünsche aus Pfronten einfließen lassen. Auch Nachbarorte und Gäste sind gefragt. Aber was ist überhaupt machbar?

25.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Zur Zukunft des Alpenbads am Meilinger Hang in Pfronten sollen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Vom Gemeinderat hat sich Bürgermeister Alfons Haf den einstimmig erteilten Auftrag geholt, „fundierte Grundlagen zu ermitteln, um ein Meinungsbild zur Zukunft des Alpenbades erarbeiten zu können“. Wie Haf deutlich machte, will er in einem professionell geführten Prozess nicht nur erkunden, wie sich die Pfrontenerinnen und Pfrontener die Zukunft ihres Bades vorstellen. Einfließen sollen auch Wünsche und Bedürfnisse der Badegäste aus Nachbarkommunen sowie der Touristen.