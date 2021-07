Sektion Pfronten will sich für den Klimaschutz einsetzen. In der Hauptversammlung erinnert sich der Verein an Klettertouren, Landschaftspflege und Bergmessen.

06.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit seinem steigenden Engagement für Umwelt und Klima sowie der Tatsache, dass der Bergklettersport erstmals eine Disziplin bei den Olympischen Spielen ist, ist der Alpenverein auf der Höhe der Zeit. Das spiegelt sich auch bei der Sektion Pfronten in steigenden Mitgliederzahlen wieder: Im Jahr 2019 stieg die Anzahl um 115 an und im Jahr 2020 um 133 auf 2.307 Mitglieder zum Jahresende.