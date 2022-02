Wie dreist: Unbekannte klauen Skier von Jugendlichen vor Alm in Nesselwang

Unerfreuliche Überraschung nach der Einkehr: Zwei Jugendliche mussten nach dem abendlichen Besuch einer Alm in Nesselwang ohne Skier nach Hause.

Unbekannte hätten die vor dem Haus abgestellten Skier zwischen 21 und 22 Uhr geklaut, teilte die Polizei am Samstag mit. Lediglich die Stecken seien zurückgeblieben.

Die 15 und 17 Jahre alten Brüder waren mit ihrer Familie am Freitagabend im Ostallgäuer Skigebiet an der Alpspitzbahn nachtskifahren und waren dann mit den Eltern in die Alm in der Nähe der Talstation der Alpspitzbahn eingekehrt. Als die Familie ihre Heimfahrt antreten wollte, bemerkten die Jugendlichen, dass ihre Skier weg waren.

Polizei bittet um Hinweise

Den Wert der gestohlenen Skier schätzen die Ermittler auf insgesamt etwa 800 Euro. Es handelte sich um ein Paar Alpinski der Marke Head WoldCup Rebels, Farben weiß/gelb/schwarz und ein geliehenes Paar Alpinski von Salomon in blau.

Die Polizei Füssen bittet um Hinweise: Wer hat etwas gesehen? Hinweise unter der Telefonnummer 08362-91230 erbeten.

