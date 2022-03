Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger in Nesselwang verabschiedet: „Ein Ruhepol in turbulenten, schwierigen Zeiten“

Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger wird offiziell als Kompaniefeldwebel verabschiedet. Thomas Geis wird sein Nachfolger. Turbulente Jahre für die Bundeswehr.

28.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Vollkettenfahrzeug der Variante Wiesel der Bundeswehr ist vor Kurzem in Richtung des Kurparkes Nesselwang gefahren. Grund der Ausfahrt war ein öffentlicher Appell zur Kompanieübergabe der 3. Kompanie des Gebirgsversorgungsbataillons 8 aus Füssen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde im Nesselwanger Kurpark eine doppelte Stabübergabe abgehalten. Als Zeichen der Verbundenheit der Patenkompanie zur Marktgemeinde. Zwei Personalwechsel und die Verabschiedung des ausgeschiedenen Stabsfeldwebels Reiner Bindemann wurden bei einem Festakt zusammengefasst. Die Bundeswehr ist in den vergangenen Wochen in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt – auch durch den Krieg in der Ukraine.

Bundeswehr: Zahlreiche Aufgaben in den vergangenen Jahren

Der Kommandeur des Gebirgsversorgungsbataillons, Oberstleutnant Sascha Müller, verglich die zahlreichen Aufgaben der vergangenen drei Jahre mit dem umsichtigen Jonglieren vieler Bälle, die immer zahlreicher würden. Neben dem Auslandseinsatz in Mali, internen Ausbildungen, zunehmenden logistischen Leistungen und Truppenübungen kamen während der Corona-Pandemie noch Amtshilfen und die Unterstützung der Gesundheitsämter und Krankenhäuser hinzu.

Wiesel wird diese Variante eines Kettenfahrzeugs genannt. Bild: Martina Gast

Der scheidende Chef der 3. Kompanie Major Bernhard Adden wird von Hauptmann Christian Hummel abgelöst. Drei turbulente Jahre liegen hinter dem Major. Auch die Aussichten auf die kommenden Aufgaben der nächsten Jahre könnten zu einer großen Herausforderung für den neuen Kompaniechef und seine Truppe werden. Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger wurde offiziell von seinen Aufgaben als Kompaniefeldwebel entbunden. Sein Nachfolger, Oberstabsfeldwebel Thomas Geis, tritt als „Nachfolger Spieß“ in große Fußstapfen. Als Spieß wird umgangssprachlich der Kompaniefeldwebel bezeichnet. Er ist die „Mutter der Kompanie“, die gute Seele und das Rückgrat seiner Truppe. Seit 2007 hatte Stockinger diese Aufgaben mit Bravour gemeistert und seine Kompanie weiterentwickelt und geprägt. „Ein Ruhepol in turbulenten, schwierigen Zeiten“, meinte Müller, der Stockinger am Ende seiner Dienstzeit noch mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet hat.

Stefan Stockinger bekommt Sportschuhe geschenkt - zum Abschied

Als Zeichen der Wertschätzung bekam der sportliche Ruheständler von den Frauen und Männern seiner Kompanie ein paar Sportschuhe geschenkt. Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas freut sich vor allem auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und die regelmäßigen Patenschaftstreffen. Seit 15 Jahren stehe die Verbindung mit der Füssener Kompanie des Gebirgsversorgungsbataillons für lebendige Partnerschaft. Die Gemeinde und die zahlreichen Vereine profitieren unter anderem von den Hilfsdiensten, Unterstützungen und dem regen Austausch. Einige Vereinsmitglieder und Nesselwanger Bürger folgten der Einladung des Bürgermeisters, um bei der Wachablösung dabei zu sein. Die Soldatinnen und Soldaten, Ehrengäste und Familienangehörige zogen sich zur anschließenden Feier in die Alpspitzhalle zurück.