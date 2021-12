Als das Christkind über den Kienberg flog

Pfrontener erzählen von Weihnachten von einst: Von der heutigen Üppigkeit war nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange nichts zu spüren.

24.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Üppige Geschenke, üppige Mahlzeiten und eine üppige Dekoration prägen heute das Weihnachtsfest. Vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Wir baten zwei Pfrontenerinnen und einen Pfrontener um ihre Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste.

Katharina Heer: Die 1932 geborene Pfrontenerin erinnert sich: „Der Vater besuchte in den 1930er Jahren den Nesselwanger Weihnachtsmarkt und brachte von dort etwas Besonderes, nämlich Walnüsse, mit.“ Die Kinder bastelten sich ihre Spielsachen selber, zum Beispiel Laubsägearbeiten. Gekaufte Spielsachen gab es fast keine, „dia hot ma it vermege“. Manche Kinder bekamen von ihren Eltern Skier, die der Schreiner fertigte. Am Heiligabend-Nachmittag mussten sich die Kinder schlafen legen, während die Eltern den Christbaum richteten. An Heiligabend gab es Bratwürste mit Kartoffelsalat. „Man feierte den Heiligabend gemeinsam unterm Christbaum mit Singen und Beten. In den 1930er Jahren genehmigte man sich zu den Weihnachtsfeiertagen einen Braten, denn die Bauern schlachteten üblicherweise im Herbst ein Schwein. Während des Zweiten Weltkriegs musste man die Wohnungen in den Häusern und die Kirche wegen drohender Luftangriffe verdunkeln. Deshalb war die Christmette bereits um 16 Uhr. Ein Mädchen aus der Ukraine, das zur Arbeit auf dem Hof eingesetzt war, feierte Weihnachten mit. Der Krieg drückte gerade an Heiligabend auf die Stimmung. Von den wesentlich älteren Brüdern von Katharina Heer blieben zwei im Krieg und zwei konnten erst nach mehrjähriger Gefangenschaft Weihnachten endlich wieder daheim in der Familie feiern.

Fritz Brunhuber: Der 1946 geborene Pfrontener erinnert sich gut, wie die Buben damals beim Café Fuchs leere Zigarrenkisten holten und daraus Laubsägearbeiten wie Engel oder Vögel als Christbaumschmuck freilegten. Von dem Geld, welches das Neujahrsschreien einbrachte, kaufte er sich bei der „großartigen und großzügigen“ Metzgersfrau Münchenbach feine Lyonerwurst. Der Bäcker Holderried ist Brunhuber ebenfalls noch in bester Erinnerung für dessen „guete Klosemännla“. Wie im ganzen Allgäu alter Brauch, „organisierte“ man ein paar Tage vor Heiligabend den Christbaum bei Einbruch der Dämmerung im Wald. Der Christbaum war dem Vater „sein Heiligtum“. Darum schmückte er ihn selbst, unter anderem mit viel Lametta. „Ich erhielt an Heiligabend frisch angemaltes Holzspielzeug sowie von der Mutter handgestrickte Kappen und Fäustlinge“, erinnert er sich. Eine ganz große Freude bedeuteten Laible, Lebkuchen, Stollen und das Birnenbrot, alles selbst gemacht. Die Kinder und die Mutter schritten geschlossen den Berg hinauf zur Christmette in St. Nikolaus. „Es war wunderbar, in der Heiligen Nacht zu ministrieren, beispielsweise als Rauchfassträger.“ Der Vater bleib an Heiligabend zuhause. Durch die Kriegserlebnisse hatte er sich der Kirche entfremdet.

Maria Hauser-Batteiger: In den 1950er Jahren, so erinnert sich die 1948 geborene Pfrontenerin, fuhr ein Bischof Nikolaus mit Engeln in einer Kutsche in Steinach vom Bahnhof zur Gaststätte neben der Kirche. Dort warteten Blasmusik, eine würdige Ansprache und schön verpackte Geschenke für die Kinder. Es gab damals jahrelang den gleichen Adventskalender mit Silberstaub, dessen Türchen man nach Heiligabend wieder schloss und ihn aufhob. Geschenkt wurde zu Weihnachten nur Nützliches aus nachhaltigem Material. Eine 1938 geborene Freundin bekam in den Nachkriegsjahren ein von der Mutter selbst gemaltes Buch mit Text als Geschenk zu Weihnachten. Maria Hauser-Batteiger erinnert sich genau an Heiligabend: „Während die Mutter mit uns Mädchen spülte und aufräumte, schlich sich der Vater aus der Küche und dann bimmelte ein Glöckchen und Vater kam herein und meinte, das Christkind sei gerade über den Kienberg geflogen. Dann durften wir in die Stube, wo bereits die Wachskerzen am Christbaum entzündet waren.“ Am Christbaum gab es Silberfarbiges: Kugeln, spindelförmige Kugeln, Glöckchen, Ketten, Vögelchen. Eine weiße Kugel mit Wehrmacht-Emblem erinnerte an einen im Krieg gefallenen Onkel. Die Kerzen wurden nur kurz angezündet, damit man sie ein zweites Mal verwenden konnte. Erst Ende der 1950er Jahre, so Maria Hauser-Batteiger, erlaubte sich die Mehrzahl der Haushalte etwas üppigere Festlichkeiten zu Weihnachten.