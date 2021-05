Der Abwasserzweckverband Füssen will erster in Bayern sein, der gegen kleinste Kunststoffteilchen vorgeht. Warum Mikroplastik so schädlich ist.

Der Abwasserzweckverband (AZV) Füssen möchte der erste in Bayern sein, der gegen Mikroplastikim Abwasser vorgeht und die Teilchen herausfiltert. Das teilte der Verbandsvorsitzende, Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, kürzlich in einer Sitzung des AZV, dem auch die Gemeinden Schwangau, Hopferau und Eisenberg angehören, mit.