Als Füssen vor 50 Jahren Trauer trug

Vor einem halben Jahrhundert wurde der bisherige Landkreis zu Grabe getragen. Mit dem neuen Ostallgäu konnten sich viele anfangs nicht anfreunden. Am Ende aber profitierte die Stadt doch von der Gebietsreform.

01.07.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Vor einem halben Jahrhundert trug Füssen Trauer, hatte man doch lange gekämpft und am Ende klar verloren: Denn zum 1. Juli 1972 wurde der Landkreis Füssen aufgelöst und ging im neuen Ostallgäu auf, die Kreisstadt war künftig Marktoberdorf. Die Fahnen am Landratsamt in Füssen hingen am letzten Amtstag auf Halbmast, auch sonst kam damals kaum Freude auf über den neuen Landkreis. „Mit schmerzlicher Trauer nehmen wir alle heute von unserem schönen Landkreis Füssen Abschied, der nun nach 168-jährigem Bestehen im neuen Ostallgäukreis aufgeht“, schrieb der damalige Landrat Konrad Lax im Füssener Blatt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.