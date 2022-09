„Gorbatschow bezeichnete das Allgäu als Paradies“

Nach dem Tod von Mikhail Gorbatschow werden Erinnerungen wach an den Besuch des Politikers vor 30 Jahren auf Schloss Neuschwanstein. Ein Zeitzeuge berichtet.

01.09.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Erst so kurz im Amt und dann so ein Promi-Auflauf: Reinhold Sontheimer kann sich noch sehr gut an jenen Tag im März vor 30 Jahren erinnern. „Nervös war ich schon, man weiß ja nie, wie sich eine hochrangige Persönlichkeit so gibt“, erzählt der damalige Schwangauer Bürgermeister. Jetzt nach dem Tod des letzten Generalsekretärs der KPdSU, Mikhail Gorbatschow, werden die Erinnerung an diesen Tag bei ihm wieder lebendig. Am 7. März 1992 stieg der frühere sowjetische Staatspräsident in Schwangau aus seinem Helikopter, um Schloss Neuschwanstein zu besichtigen.

