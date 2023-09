„Alt Füssen“ schießt scharf gegen Neubauten

Bei einem Rundgang durch Füssen wird nicht nur die Schönheit alter Häuser gerühmt. Mit Blick auf aktuelle Projekte wird vom Historischen Verein auch deutlich Kritik geübt.

31.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn er das Stadtbild gefährdet sieht, kann der Historische Verein Alt Füssen auch ganz klar Kritik äußern. So bei einem Vorhaben auf einer Fläche zwischen Kemptener- und Kirchstraße: Dort will eine Füssener Familie einen Gebäudekomplex errichten, in dem nicht nur Eigentums-, sondern auch Mietwohnungen für Einheimische entstehen sollen. Die Gefahr bestehe, dass dieses „überdimensionierte Bauvorhaben“ die Wirkung und den städtebaulichen Rang der Christuskirche und des Pfarrhauses entwerte, befürchtet Alt Füssen in einer Pressemitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.