Gemeinderat hält das einstige Postamt für ortsbildprägend und will es langfristig sichern. Für 15 Jahre hat die VR Bank den Bestand zugesichert. Aber was dann?

05.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das ehemalige Postamt an der Allgäuer Straße in Pfronten-Ried prägt das Ortsbild und soll deshalb unbedingt erhalten werden. Darüber herrschte am Donnerstagabend im Pfrontener Gemeinderat weitgehend Einigkeit.

