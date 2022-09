Alte Römerstraße bei Füssen ist weiter eine Qualitätsradroute

Die Via Claudia Augusta erhält erneut das Gütesiegel des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Welche Kriterien dafür bewertet worden sind.

06.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Qualitätsradeln auf den Spuren der Römer: Der Via Claudia Augusta Fernradweg ist erneut vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Qualitätsradroute ausgezeichnet worden. Der 306 Kilometer lange bayerische und Tiroler Teil der Route, die in ihrer Gesamtheit von der Donau bis nach Norditalien führt, erhielt nunmehr zum dritten Mal vier von fünf möglichen Sternen, teilt der Verein Via Claudia Augusta Bayern mit.

Über die Alpen nach Süden

Das Gütesiegel „Qualitätsradroute“ wurde vom ADFC für Streckenradler entwickelt, die einen Radweg in mehreren Etappen abfahren und unterwegs in wechselnden Unterkünften übernachten. Bewertet werden – in unterschiedlichen Gewichtungen – insgesamt acht Kriterien wie Routenführung und Wegweisung, aber auch touristische Infrastruktur, Wegequalität und Verkehrssicherheit. Auf dem Via Claudia Augusta Fernradweg durchquert der Radler zehn Regionen, drei Klimazonen und nicht zuletzt die Alpen auf dem Weg nach Süden. Von Donauwörth bis nach Ostiglia am Po beziehungsweise Altino an der Adria gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Sagenhafte Landschaften, rege Städte, beschauliche Dörfer, Zeugnisse wechselvoller Geschichte, Menschen und ihre Kulturen und natürlich jede Menge kulinarischer Höhepunkte.

Vortrag des Hauptkonservators

Die Übergabe der Urkunden an die Vertreter der Via Claudia Augusta fand in Mertingen im Landkreis Donau-Ries statt. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Albert Reiner gab es Grußworte vom Vize-Vorsitzenden des Via Claudia Augusta Bayern, Rudolf Zündt, von Christoph Tschaikner (stellvertretend für die Via Claudia Augusta Transnational sowie für Tirol und Italien), von Gabriele Irrek und Laura Raich vom ADFC sowie von Ulrike Steger, der Leiterin des Tourismusbüros in Donauwörth. Dabei wurde nicht nur die Geschichte des Projekts rekapituliert, sondern auch Zahlen und Fakten zur touristischen Entwicklung vorgetragen. Den Abschluss machte Dr. Bernd Steidl, Hauptkonservator der Archäologischen Staatssammlung in München, der mit einem kurzen Vortrag über den Stand der Archäologie und Geschichtsforschung entlang der Via Claudia Augusta die Feier abrundete. Der Via Claudia Augusta Radfernweg darf das Gütesiegel „ADFC-Qualitätsradroute“ nun bis zum Jahr 2024 führen. Danach wird er neu zertifiziert (siehe auch "Mit dem Rad immer am Lech entlang")