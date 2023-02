Das Wohnbauprojekt "Alte Schule" in Prem hat mit dem Abriss des alten Gebäudes begonnen. Wann der Spatenstich geplant ist.

03.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das kommunale Wohnungsbauprojekt „Alte Schule“ geht in die erste Phase. Derzeit wird das in die Jahre gekommene Gebäude in der Dorfmitte abgerissen, um an gleicher Stelle einen in Bezug auf die Kubatur sehr ähnlichen Neubau mit acht barrierefreien Wohneinheiten errichten zu können. Die Gemeinde Prem hofft auf einen Spatenstich für das Projekt im kommenden Jahr.