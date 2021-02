Alte Tegelbergbahn-Gondeln: Eine bleibt in Schwangau, die andere kommt ins Museum nach Regensburg

Die zwei Gondeln der Tegelbergbahn wurden versteigert. Die neuen Besitzer haben viel vor: Eine Kabine soll Ausschank, die andere ein Vorführraum werden.

17.02.2021 | Stand: 12:30 Uhr

"Wir sind froh, dass die Gondel in Schwangau geblieben ist", sagt Campingplatz-Betreiber Peter Helmer. Er gehört zu den neuen Besitzern der alten Gondeln und will seine 15.000 Euro teure Kabine zu einem Ausschankwagen mit Schwangauer Bier und Schnaps umbauen. Die zweite Tegelberg-Gondel geht derweil an das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Das Museum möchte die Kabine nach eigenen Angaben als Vorführraum für einen Film nutzen, der Bayerns Tourismus in Zeiten des Klimawandels thematisiert. Die größten Gewinner der Auktion sitzen aber im Allgäu: Der 28 500 Euro aus dem Verkauf der Gondeln kommen dem Hospizverein Südliches Ostallgäu und dem Hilfsfonds "Schwangauer Miteinand" zugute.

Tegelbergbahn-Geschäftsführer ist zufrieden

Wie berichtet ist die Auktion am Montagmittag zu Ende gegangen. Ursprünglich kamen für die beiden alten Gondeln insgesamt 26.500 Euro zusammen - wie die Tegelbergbahn mitteilt, hat Peter Helmer seinen Betrag wegen des guten Zweckes im nachhinein noch erhöht. Damit landen insgesamt 28.500 Euro in der Kasse. Mit diesem Ergebnis ist Seyfried nach der Auktion zufrieden: "Logisch. Unser Wunsch war fünfstellig zu sein für jede der beiden Kabinen. Das wurde erreicht."

Insgesamt wurden 50 Gebote abgegeben

Seit dem 31. Januar konnten Interessenten auf der Webseite der Tegelbergbahn ihr Gebot für die Kabinen abgeben, wo täglich das aktuelle Höchstgebot veröffentlicht wurde. Insgesamt seien es über 50 Gebote gewesen. Für die alten Kabinen, die etwa 4,30 Meter lang, 2,30 Meter breit, 2,60 Meter hoch und 1.000 Kilogramm schwer sind, beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt, ebenso für die Tegelbergbahn. An ihr werden die Anlagen modernisiert und daher auch neue Kabinen angeschafft.