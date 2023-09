Altes Kreuz strahlt in Seeg in neuem Glanz

Das Bergkreuz zwischen der Senkelealm und der Alpe Beichelstein in Seeg strahlt in neuem Glanz. Und so kam es dazu.

15.09.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Tagtäglich kommen zahlreiche Wandererinnen und Wanderer an dem Bergkreuz zwischen der Senkelealm und der Alpe Beichelstein in Seeg vorbei. Wetter und Umwelteinflüsse haben in vielen Jahren am alten Kreuz Spuren hinterlassen, und der Glanz war weg.

Dies brachte Hans Rietzler aus Felben bei dann auf die Idee, diesem Bergkreuz zu neuem Glanz zu verhelfen. Wer es wann, vor langer Zeit, einst erstellt hatte, war nicht in Erfahrung zu bringen, und so wandte sich Rietzler an die Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu als Grundbesitzer. Beim Vorstandsvorsitzenden Peter Huber stieß er mit seinem Anliegen auf offene Ohren. Dieser sagte zu, die anfallenden Kosten zu spenden.

Entrostet, gereinigt und neu beschichtet

Zusammen mit Josef Kiderle, dem örtlichen Schmied, und mit der Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Seeg konnte so eine Restaurierung angegangen werden. Das Bergkreuz wurde abgebaut, entrostet, gereinigt und neu pulverbeschichtet – sowie der gekreuzigte Jesus neu vergoldet.

Vor Kurzem wurde das Kreuz nun wieder aufgestellt. Seither grüßt es in neuem Glanz die vorbeikommenden Wanderer und lädt sie zu kurzem Verweilen an einem der laut der Initiatoren „schönsten Plätze des Ostallgäus“ ein. „Ein herzliches Vergelt`s Gott“ gilt nun allen an dieser Restaurierung Beteiligten. Zum Abschluss der Restaurierung findet am Sonntag, 17. September, um 10.30 Uhr ein Gottesdienst an dem eindrucksvollen Bergkreuz statt. Dazu sind alle Seeger Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste eingeladen.