Füssen: Neues Leben soll im alten Lorch-Haus einziehen

Eines der ältesten Gebäude der Stadt: Füssens Kommunalpolitiker wollen das Lorch-Haus wiederbeleben. Welche Nutzung in Zukunft denkbar und warum aus der Idee für ein Cannabis-Café höchstwahrscheinlich nichts wird.

03.05.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Einst war es ein Badehaus, später diente es einem Schuster als Werkstatt, auch eine Metzgerei befand sich dort einmal: Die Rede ist vom denkmalgeschützten Lorch-Haus in der Floßergasse, einem der ältesten Gebäude in Füssen. Seit wenigen Jahren ist es unbenutzt, doch die Stadt will es wiederbeleben. Die Ergebnisse der Voruntersuchungen stellte Architekt Andreas Harbich den Kommunalpolitikern vor, nun sollen die konkreten Planungen anlaufen. Auf bis zu 3,5 Millionen Euro belaufen sich die ersten Schätzungen für die Revitalisierung des Lorch-Hauses – allerdings hofft die Stadt auf Fördermittel und weitere Zuschüsse.

