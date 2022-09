Pfronten: Ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter - diese Angebote gibt es

In Pfronten soll die neue Quartiersmanagerin und die Nachbarschaftshilfe NUZ für selbstbestimmtes Wohnen zu Hause sorgen. Im Haus des Gastes gab es Infos.

30.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Möglichst lange und selbstbestimmt zuhause zu leben, wünschen sich die meisten im Alter. Um das zu ermöglichen, stellen die Pfrontener einiges auf die Füße. Das schilderten die Nachbarschaftshilfe NUZ und Bürgermeister Alfons Haf sowie Quartiersmanagerin Ute Becker im Haus des Gastes zahlreichen Zuhörern. Die Veranstaltung der Nachbarschaftshilfe NUZ sowie die Vorstellung der seniorenpolitischen Aktivitäten der Gemeinde führten die Veranstaltungen der Demenzwoche in Pfronten fort. Durch das Programm führte Achim Crede, der Vorsitzende von NUZ.

Pfronten: Tagespflege als Unterstützung für pflegende Angehörige

Bürgermeister Haf hat seine Vision vom guten Älterwerden in Pfronten bereits vor seiner Zeit als Bürgermeister mit dem Verein „Dahoim“ – gemeinsam mit anderen Engagierten – aus der Taufe gehoben. Konkreter wurden diese Visionen durch Fördermittel des Sozialministeriums für ein „Seniorengerechten Quartierskonzepts“. Damit soll laut Ministerium „eine zukunftsfähige Infrastruktur …, die an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst ist“, aufgebaut werden. Besonders am Herzen liegt Haf eine Tagespflege als Unterstützung für pflegende Angehörige sowie Räumlichkeiten für Ambulant Betreutes Wohnen. Um ein geeignetes Grundstück in zentraler Lage zu finden, laufen Gespräche. Ein Objekt wurde als zu klein und unwirtschaftlich verworfen.

Eine Quartiersmanagerin verteilt keine Quartiere, erklärte Ute Becker zu ihrer neu geschaffenen Stelle. Mit dem Begriff „Quartier“ sei das Wohnumfeld gemeint, in dem Menschen ihr tägliches Leben gestalten. Sie sei eine Kümmerin, die weitere professionelle Strukturen aufbaue, wenn es in der häuslichen Umgebung nicht mehr geht, und eng mit anderen Akteuren in zusammenarbeite. Weitere Aktivitäten seien geplant, beispielsweise ein Senioren-Ratgeber speziell für Pfronten.

„Am wichtigsten ist die Prävention gegen Abhängigkeit und Einsamkeit“, betonte Becker und hier sei NUZ ein Juwel. Andere Gemeinden beginnen erst mit dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, in Pfronten sind NUZ-Aktive seit Jahren im Einsatz. Unterstützt auch durch Haushaltshilfen, können so Menschen weiterhin selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben. „Es soll für alle leicht sein“, sagte eine NUZ-Aktive über ihr Ehrenamt, wenn man andere Leute begleite. Wie NUZ entstand, wie das Prinzip funktioniert und vielfältig die Formen des Engagements im Verein sein können, erklärten die bisherige Koordinatorin Hanna Huber und ihre Nachfolgerin Brigitte Pal.

Vier Ehrenamtliche berichteten aus ihren unterschiedlichen Tätigkeiten, wie sie zu NUZ kamen und was ihnen ihr Engagement zurückgibt. Sie schaffen durch die „Zeitvorsorge“ auch ein Polster, wenn sie selbst Hilfe benötigen.

Demenzwoche in Pfronten ist laut Quartiersmanagerin Erfolg gewesen

Die vor kurzem in Pfronten stattgefundene Demenzwoche ist laut Quartiersmanagerin Ute Becker ein Erfolg gewesen. „Zu jedem Termin fanden sich etwa 15 bis 25 Besucher zum Zuhören und Mitreden ein“, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Das Konzept, mit unterschiedlichen Formaten und Räumen verschiedene Personengruppen anzusprechen, sei aufgegangen.

Während bei den klassischen Vorträgen die Gruppe der 60- bis 75-Jährigen am stärksten vertreten waren, fühlten sich von dem Leseabend hauptsächlich die unter 60-Jährigen angesprochen. (pal/fut)

Informationen über Hilfe durch NUZ oder eine ehrenamtliche Beteiligung gibt es unter 0151/25 32 89 06.