Am Bahngleis in Pfronten nichts Neues - aber: Pfeifen die Züge lauter?

Um unbeschrankte Übergänge in Pfronten auflassen zu können, muss die Gemeinde Straßen bauen. Verhandlungen über Flächen ziehen sich hin. Pfeifen die Züge lauter?

27.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Züge auf der Außerfernbahn hupen im Pfrontener Gemeindegebiet auf absehbare Zeit weiter so oft und laut wie bisher – und eine Schrankenanlage am Übergang Badstraße lässt noch auf sich warten. Dort war es bereits mehrfach zu tödlichen Unfällen gekommen. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Albert Schneider, der bei der Pfrontener Bürgerversammlung mit Blick auf die geplante Auflassung von Bahnübergängen Bürgermeister Alfons Haf fragte: „Passiert da was?“ „Die Gemeinde ist dran“, antwortete der Bürgermeister. Allerdings gestalteten sich derzeit Verhandlungen über Grundstücke schwierig, die für eine Lösung notwendig sind.

Pfronten und Bahn hatten sich auf Gesamtpaket verständigt

Wie mehrfach berichtet, hat sich die Gemeinde mit der Bahn auf ein Gesamtpaket verständigt. Darin verpflichtet sich die Gemeinde dazu, eine Reihe der zahlreichen unbeschrankten Bahnübergänge in ihrem Gebiet aufzulassen, während die Bahn im Gegenzug den unfallträchtigen Übergang der Badstraße mit Schranken sichert. Planerisch ist die Gemeinde mittlerweile vorangekommen: Sie weiß mittlerweile, auf welche Übergänge verzichtet werden könnte, wenn ihre bisherigen Nutzer zu einem anderen Übergang umgeleitet würden. Doch dafür sind neue Wege und Straßen parallel zur Bahnstrecke nötig, für die wiederum die Gemeinde die erforderlichen Grundstücke kaufen muss. Wie bei vielen anderen öffentlichen Projekten in Pfronten ist genau das der Knackpunkt: Viele Grundstücksbesitzer haben wenig Interesse daran, ihre Flächen der Gemeinde zu verkaufen, wodurch sich die Verhandlungen in die Länge ziehen, etwa, weil erst geeignete Tauschgrundstücke gefunden werden müssen.

Damit müssen die Pfrontener wohl auch noch eine Weile mit den vielen Pfeiffsignalen leben, die die Züge der Außerfernbahn zwischen Kempten und Pfronten-Steinach an den unbeschrankten Bahnübergängen geben. Dem Empfinden vieler Bürger nach sind sie mit den Einsatz von Zügen einer neuen Baureihe zudem noch lauter und unangenehmer geworden.

Bahn: „Halten Vorschriften ein“

Wie berichtet, hatte die Gemeinde deshalb bereits bei der Bahn AG nachgefragt und zur Antwort erhalten, die Signale würden nach Länge (drei Sekunden) und Lautstärke genau die Vorgaben der Eisenbahn-Bau- und Betriebsverordnung einhalten. Die Züge der neuen Baureihe 633 hätten aber „ein anderes Pfeifsignal beziehungsweise einen anderen Frequenzton. Die Lautstärke selber hat sich nicht erhöht, aber es kann sein, dass der Ton insgesamt intensiver wahrgenommen wird“, zitierte Hauptamtsleiter Richard Nöß Ende August im Gemeinderat die Antwort der Bahn.