Am Berg sollten nur Fußabdrücke hinterlassen werden - und keine Bananenschalen

Der Gipfelknigge informiert darüber, wie man sich in der Natur richtig verhält. Es gibt jetzt eine Regionalausgabe für das Ostallgäu. Wo sie zu bekommen ist.

05.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ostallgäu Wer sich in der Natur bewegt, muss Rücksicht auf Tiere und Pflanzen nehmen. Damit Menschen sich über das richtige Verhalten informieren können, haben Naturbetreuende im Allgäu im Alpinium-Gipfelknigge Regeln und Tipps zusammengefasst. Für das Ostallgäu gibt es jetzt eine Regionalausgabe. Darin sind die Ostallgäuer Partner des Oberallgäuer Projekts aufgeführt, sagt Tom Hennemann, Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand.

Los geht es mit dem Hinweis, dass im Internet veröffentlichte Geheimtipps keine mehr sind und man sich genau überlegen sollte, was man online verbreitet und auf welche Tourenvorschläge man sich verlässt. Wer in der Natur unterwegs ist, sollte außerdem Nacht und Dämmerung meiden. Manche Wildtiere verlassen nur in dieser Zeit ihre Verstecke, um zu fressen.

Verboten ist geplantes Biwakieren oder gar Zelten in Bayern. Wer dagegen verstößt, kann mit Bußgeldern bis 2500 Euro belangt werden. Erlaubt ist es nur auf ausgewiesenen Plätzen, nach Absprache mit Grundbesitzern und im Notfall, wenn man sich verletzt hat oder ein Gewitter aufzieht.

Gipfelknigge: Ein Hund sollte nicht frei herumlaufen

Hunde gehören an die Leine. Sie stöbern Wildtiere schnell auf. Besonders Jungtiere sind aber zum Überleben auf Deckung angewiesen. Auch Weidetiere können sich von Hunden gestört fühlen. Alpvieh ist außerdem nicht mit einem Streichelzoo zu verwechseln. Gerade junge Rinder können ungestüm sein und Mutterkühe wollen ihren Nachwuchs schützen. Beides ist gefährlich. Deshalb gilt beim Überqueren einer Weide: Abstand zu Tieren halten, ruhig und zügig laufen, nicht rennen, nicht füttern.

Wer Wildtiere sieht – egal, ob er wandert oder klettert –, sollte auch von ihnen Abstand halten. Wenn Menschen ihnen zu nahe kommen, rennen die Tiere in der Regel davon und stürzen in den Bergen im schlimmsten Fall ab. Deshalb sind auch Drohnen- und Gleitschirmflüge nur unter Voraussetzungen erlaubt. Vögel sehen in fliegenden Objekten Fressfeinde oder Konkurrenten. Beides stresst sie. Verboten ist ebenfalls das Pflücken seltener oder gar geschützter Pflanzen, wie das Edelweiß.

Zurückgelassen werden sollte nur ein Fußabdruck

Klar sollte sein, dass nichts in der Natur zurückgelassen wird außer Fußabdrücken. Eine Bananenschale braucht ein Jahr, um zu verrotten, ein Taschentuch und ein Zigarettenstummel fünf Jahre, eine Müsliriegel-Verpackung 30 bis 50 Jahre und eine PET-Flasche 300 Jahre. Wer in der Natur auf die Toilette muss, sollte sein Geschäft vergraben und eventuelle Papiertücher wieder mitnehmen. Ein Müllbeutel sollte in jedem Rucksack sein. Ins Gepäck gehören außerdem eine Tourenbeschreibung/Karte, Erste-Hilfe-Set, Lampe, Trinkflasche und auch im Sommer wärmere Kleidung. Ein Gewitter in den Bergen kann schnell einen Temperatursturz mit sich bringen.

All diese Verhaltensregeln sollten laut Hennemann eigentlich selbstverständlich sein. Sie sind es aber nicht für alle. Manche Menschen verhalten sich teils auch aus Unwissenheit falsch und unter anderem an dieser Stelle setzt der Gipfelknigge an, den es bei Bergbahnen und Touristinfos gibt.