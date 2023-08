Am Forggensee wäre auch Ludwig II. fündig geworden

Bei Feierlichkeiten zum Geburtstag des Märchenkönigs findet beim Festspielhaus Neuschwanstein ein Kunsthandwerkermarkt statt. Ein Rundgang über den Markt.

27.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Kunst und Kultur liebender Märchenkönig Ludwig II. wäre hier sicherlich auch fündig geworden. Im Barockgarten vor dem Festspielhaus konnten an diesem Wochenende die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Zusammenhang mit dem bunten Programm zu seinem 178. Geburtstag beim Kunsthandwerkermarkt ausgiebig stöbern.

Farbenfrohe Kleidung und Schnitzkunst gibt es zu entdecken

Von handgemachten Windrädern, die vor allem die kleineren Besucher staunen ließen, über farbenfrohe Kleidung aus Alpaka-Wolle und Holzschnitzereien, um nur ein wenig der Vielfalt aufzuzählen. Das kulinarische Angebot war ebenfalls besonders: Waffeln am Stiel mit verschiedenen Toppings wurden aus einem umgebauten Wohnwagen verkauft und erfreuten Groß und Klein. Verkosten konnte man Gewürze, Dips, Essige und vieles mehr am Stand von „Die Genussmeister“, einer Manufaktur aus Krumbach. Laut Standbetreiber Dominik Merz standen saisonbedingt vor allem Grillgewürze und -saucen hoch im Kurs. Andreas Schäfer, der zurzeit am Campingplatz Bannwaldsee urlaubt, deckte sich hier mit einigen dieser Köstlichkeiten, sprich Feinkost und Dips, ein.

Das großartige Ambiente am Forggensee

Ein paar Stände weiter gab es Keramikreiben zu kaufen. In kleinen, familiengeführten Handwerksbetrieben in Spanien werden diese gefertigt. Verkäufer Kerim demonstrierte den interessierten Zuschauern wie man Ingwer, Knoblauch und auch Muskatnüsse im Handumdrehen verzehrfertig bekommt. Urlauberin Elke aus Würzburg geht leidenschaftlich gerne zu solchen Märkten, weil man so liebevoll hergestellte Dinge dort findet, und dann auch noch vor dem großartigen Ambiente vor dem See.

Alte Rezepte in Füssen neu entdecken

Dass auch alte Rezepte und Zubereitungsarten wieder zum Trend werden, erläuterte Karin Schmidl von „Die Geschmacksliebelei“ anhand von Oxymel. Dies ist ein Heil- und Stärkemittel aus Honig, Apfelessig und Kräuterauszügen, das schon in der Antike Verwendung fand und auch noch sehr lecker schmecke, wie eine verkostende Besucherin anmerkte.