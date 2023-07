Mittelschule Roßhaupten verabschiedet 46 Schülerinnen und Schüler. Was Bürgermeister Thomas Pihusch ihnen rät.

25.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Schon eine gute Tradition ist die Feierstunde in der Mehrzweckhalle Roßhaupten zum Abschluss eines Schuljahres. Heuer entlässt die Mittelschule 22 Schülerinnen und Schüler einer neunten Klasse und 24 einer zehnten Klasse. Bürgermeister Thomas Pihusch sagte zu den jungen Menschen: „Ihr seid am Ziel, aber hoffentlich nicht am Ende. Die Reise geht erst los. Geht mit dem Herzen, aber nehmt auch das Gehirn mit!“

Musikalisch "The Rose" in Roßhaupten überreicht

Zu der besinnlichen Stunde trafen sich die Entlassschülerinnen und -schüler, ihre Eltern und die Lehrer in der Mehrzweckhalle. Dazu begrüßte Schulleiter Elmar Hiltensberger auch Bürgermeister Pihusch für den Schulverband. Religionslehrerin Dolores Fahr (Harfe) und Lehrer Florian Mayer (Saxofon) überreichten den Abschlussschülern musikalisch „The Rose“ und meditierten über die Krieger des Herzens. Vier Burschen aus den Trachtenvereinen von Seeg über Buching bis zur Wies zeigten ihren Klassenkameraden drei schneidige Plattler. Rektor Elmar Hiltensberger erinnerte an die Beschränkungen in den letzten Schuljahren mit Wechselunterricht, Distanzunterricht und Homeschooling. Etliche Gemeinschaftsveranstaltungen fielen der Corona zum Opfer, nur die Klassenfahrt nach Prag konnte stattfinden.

Dank der Schüler an die Lehrer

Ruben Balzarek und Angelina Oßwald dankten Eltern, Lehrern und Mitschülern für die Begleitung während ihrer Schulzeit, besonders ihren Klassenleitern Maria Kaufmann und Florian Mayer. Alle guten Wünsche für die Zukunft vom Schulverband hatte Bürgermeister Thomas Pihusch parat. Die Absolventinnen und Absolventen seien als Kinder gekommen und gingen jetzt als junge Erwachsene. Zwei Dinge seien im weiteren Leben wichtig: Zupacken und Loslassen und dabei eine gesunde Mischung finden. Pihusch dankte dem Lehrerkollegium für den guten Umgang untereinander und mit den Schülern. Rektor Hiltensberger und Daniela Böse als Vorsitzende des Elternbeirats zeichneten die besten Schüler mit einem kleinen Geschenk aus. Nach einem Segenslied von Dolores Fahr und Florian Mayer bekamen die Schüler und Schülerinnen im Beisein ihrer Eltern die Zeugnisse überreicht.