An der königlichen Tragödie wirkten viele mit

Im neuen Buch „Der Ludwig II. Prozess“ beschreibt Alfons Schweiggert eine „Entmündigungsmaschinerie“. Die Anklagebank ist lang. Der König selbst sitzt auch darauf.

14.06.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Neben den prachtvollen Bauten, die Millionen Besucher anlocken, sind es die ungeklärten Umstände seines Todes, die Ludwig II. bis heute zum Mysterium und zur Leinwand für Sehnsüchte aller Art machen. Doch wer nur auf die letzten Tage und Stunden vor dem Tod des Märchenkönigs im Würmsee blickt und alles auf die Frage „ertrunken oder erschossen?“ zuspitzt, blickt viel zu kurz, sagt Alfons Schweiggert. In seinem neuen Buch „Der Ludwig II. Prozess“ macht der Schriftsteller und Königsbiograf allen Beteiligten am Unglück des Königs literarisch den Prozess, den es tatsächlich nur sehr verkürzt in Form einer Landtagsdebatte gegeben hat. Die hatte wenig überraschend ergeben, dass Ludwigs Absetzung zugunsten seines Onkels Luitpold rechtmäßig gewesen sei.

Wie Rädchen einer Uhr

Schweiggerts Anklagebank ist lang. In einer „Entmündigungsmaschinerie“ hätten viele einzelne Personen aber auch Gruppierungen wie die Rädchen einer Uhr präzise ineinandergegriffen. Sogar der König selbst wirkte an seiner Entmachtung mit, indem er auf seinem absolutistischen Anspruch beharrte und sich keinen Zentimeter auf seine Kritiker zubewegte. Möglichkeiten zu seiner Rettung boten sich Ludwig bis zuletzt. Er ließ alle verstreichen. Jedes einzelne Kapitel der königlichen Tragödie belegt Schweiggert mit zahlreichen Quellen. Das verleiht seinem Buch einen wissenschaftlichen Anspruch, erschwert allerdings bisweilen den Lesefluss. Er zeichnet ein detail- und facettenreiches Bild und benennt auch klar, wo noch Unsicherheiten bestehen.

Ungünstige Erbanlagen

Der Same zu Ludwigs Tragödie sei schon vor der Geburt des Märchenkönigs gelegt und bis zu seinem Ende eifrig gegossen und gehegt worden, lässt sich Schweiggerts These zusammenfassen. Mit Max und Marie fanden als seine Eltern zwei Verwandte vierten Grades zusammen, die von beiden Seiten schizophrene Erbanlagen aus mehreren Herrscherfamilien mitbrachten. Ebenso wie sein Bruder Otto war Ludwig damit prädestiniert, geistige Auffälligkeiten zu entwickeln. Es folgte eine bedrückende Kindheit: Wenn er ihn überhaupt wahrnahm, behandelte ihn sein Vater, König Max II., kühl, distanziert und von oben herab. Seine Mutter Marie erlebte der heranwachsende Prinz zunehmend als dumm und geistlos, ohne jedes Verständnis für seine Leidenschaft für Literatur, Kunst und Musik. Viel zu früh auf den Thron gelangt und wehrlos Intrigen ausgesetzt, äußerte Ludwig erstmals eine Todessehnsucht.

Vom Richard Wagner benutzt

Den nächsten Nagel in seinen Sarg schlug Schweiggert zufolge Richard Wagner. Vom König vergöttert benutzte der Komponist Ludwig. Er luchste ihm eine falsche Ehrenerklärung ab, als Cosima von Bülow längst seine Geliebte war, und riet ihm davon ab abzudanken. Seine Homosexualität brachte dem König nicht nur Probleme mit der enttäuschten Frauenwelt. Sie brachte ihn auch unter Druck, weil er keinen Thronfolger lieferte, und bescherte ihm als gläubigen Katholiken Gewissenskonflikte.

Von den Preußen zermürbt

Regelrecht zermürbt wurde Ludwig laut Schweiggert durch Preußen. 13 Demütigungen zählt er auf, darunter die erzwungenen Kriegsteilnahmen Bayerns 1866 gegen und 1870/71 an der Seite Preußens. Der Sieg über Frankreich war eine Niederlage für Bayern: Es verlor seine Eigenstaatlichkeit und musste dem preußischen König die Kaiserrolle antragen. Zum „Dank“ erklärte Bismarck die Entmachtung Ludwigs zur rein bayerischen Angelegenheit. Ludwig machte sich noch weitere Feinde: in der Politik, die nicht gewillt war, für Ludwigs Bauleidenschaft aufzukommen; im Militär, das einen König an der Spitze des Heers vermisste; beim Adel, der von seiner Lebensweise abgestoßen war; und in der Kirche, deren vermeintliche Unfehlbarkeit er ablehnte. Ausführlich diskutiert Schweiggert die schwachen juristischen Grundlagen für die Entmachtung des Königs, will aber nicht den Stab über die Juristen brechen. Bei einer anderen Vorgehensweise wäre die Würde Ludwigs womöglich noch mehr beschädigt worden. Die Möglichkeit abzudanken war dem König durch den Vorwurf der Regierungsunfähigkeit ironischerweise genommen. Eine von einem Geisteskranken unterzeichnete Abdankungsurkunde wäre unwirksam.

Verhalten war zweifellos auffällig

Nachsichtig urteilt Schweiggert auch über Ludwigs Bedienstete, deren Aussagen die Grundlage für das Gutachten zu seiner Geisteskrankheit bildeten. Tatsächlich schilderten sie nur Verhaltensauffälligkeiten, die der König ja zweifellos hatte, der sich immer wieder junge „Leichte Reiter“ zuführen ließ. Die Königsfreunde konnten Ludwig nicht retten, weil er eine Flucht ablehnte. Und auf sein Volk hoffte Ludwig vergebens. Nicht nur die Angst vor Repressalien hielt es vor Unterstützungsaktionen ab. Zu Lebzeiten war er als Herrscher keineswegs unumstritten. Die große Verehrung setzte erst posthum ein.