An wen sich Trauernde in Füssen hilfesuchend wenden können

Menschen in den schwersten Stunden unterstützen, das hat sich der Hospizverein Südliches Ostallgäu zur Aufgabe gemacht. Was hinter der Idee "Trauercafé" steckt.

23.06.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Die Corona-Pandemie hat nicht nur viele Menschenleben gekostet – die damit einher gehenden Einschränkungen haben auch verhindert, dass sich Familienangehörige und Sterbende würdevoll voneinander verabschieden können. Doch nicht nur das. Auch Hilfsangebote, die Menschen in solchen schweren Stunden unterstützen sollen, mussten pausieren. Dazu gehört auch das Trauercafé Lichtblick des Hospizvereins Südliches Ostallgäu in Füssen. Zuvor hatten Angehörige dort eine Möglichkeit gehabt zum gemeinsamen Austausch. Und sie erhielten Hilfe durch speziell ausgebildete Trauerbegleiter.

Corona hat in Füssen dazu geführt, dass Menschen vereinsamt gestorben sind

„Wir alle haben in den letzten Monaten in einer Lebenssituation gesteckt, wie wir sie uns nie hätten vorstellen können“, sagt Jutta Strobel, eine der Trauerbegleiterinnen. Viele Menschen hätten in dieser Zeit liebe Angehörige allein im Krankenhaus, im Altersheim lassen müssen und konnten sie weder besuchen noch ihnen beistehen. Jetzt wird das Trauercafé in Füssen aber den Neustart wagen. Die Infektionszahlen lassen wieder eine persönliche Begegnung und den gemeinsamen Austausch mit anderen Trauernden zu“, heißt es dazu vom Hospizverein. Das erste Treffen soll nun am Sonntag, 27. Juni, vom 15 bis 17 Uhr stattfinden.

Aufgrund der Corona-Bedingungen findet das Angebot bis auf weiteres im Evangelischen Gemeindehaus (barrierefrei) statt. „Durch die größeren Räumlichkeiten können die momentanen Abstandsvorgaben einhalten werden“, teilt der Verein mit. Außerdem gelten die jeweiligen Corona-Regelungen. Das heißt: Nötig ist eine vorherige Anmeldung beim Hospizverein sowie ein Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder ein. Test (nicht älter als 24 Stunden). Auch das Tragen eines Mund-/Nasenschutz ist obligatorisch.

Trauercafé des Hospivereins Südliches Ostallgäu findet ab sofort wieder jeden Sonntag statt

Das Trauercafé ist nach wie vor offen für alle und kostenfrei und findet jeweils am letzten Sonntag im Monat statt. Geleitet wird es von ausgebildeten Trauerbegleitern des Hospizvereins Südliches Ostallgäu. „Vier neue Trauerbegleiterinnen haben ihre Ausbildung abgeschlossen, auch wenn diese aufgrund der Corona-Pandemie viel länger dauerte als geplant“, sagt Brigitte Engelhard-Lechner vom Hospizverein. Die vier neu ausgebildeten Trauerbegleiter verstärken nun das bisherige Team im Hospizverein, das sieben Personen umfasst. „Wir möchten mit dem Trauercafé Lichtblick einen Ort schaffen, an dem Gefühle und Stimmungen in der Trauer gelebt werden können und verstanden werden, sich den trauernden Menschen angenommen fühlen und ihnen zugehört wird“, sagt Trauerbegleiterin Jutta Strobel. Der Verein hoffe, sein Angebot ab sofort wieder regelmäßig anbieten zu können.