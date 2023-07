Andreas Gabalier rockt in Füssen: 12.000 Zuschauer lassen sich mitreißen

Anfangs ist die Stimmung noch verhalten, doch bald reißt Andreas Gabalier die 12.000 Besucher beim Open Air am Forggensee mit. Am Ende wird es aber ganz ruhig.

Von Tanja Leiterer

23.07.2023 | Stand: 14:26 Uhr

Eine tolle Show bot der „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier am Freitagabend im ausverkauften Konzert am Forggensee. Zusammen mit zehn Musikern performte der 38-jährige Steirer bei den Königswinkel Open Airs Songs aus seinem 2022 veröffentlichten Album „Ein neuer Anfang“, die er geschickt mit beliebten Hits wie „I sing a Liad für Di“ oder „Hulapalu“ mischte. Doch es dauerte eine Weile, bis der Funke auf die rund 12.000 Besucherinnen und Besucher im Barockgarten am Füssener Festspielhaus übersprang.

