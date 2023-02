200-Kilo-Tresor gefunden - leer und widerrechtlich entsorgt

Am Tennisgelände in Schwangau wird ein Tresor gefunden. Er war leer und wurde widerrechtlich entsorgt. Die Polizei braucht Hinweise.

21.02.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Ein Zeuge teilte der Polizei am Montagmorgen mit, dass am Tennisgelände in Schwangau ein offener Tresor liegen würde. Bei der Begutachtung stellten die Beamten fest, dass dieser leer und anscheinend widerrechtlich entsorgt worden war. Der antike Tresor konnte bisher weder einer Straftat noch einem Besitzer zugeordnet werden.

Der rund 200 Kilogramm schwere Tresor wurde vermutlich aus einem größeren Fahrzeug am Fundort abgelegt. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Füssen unter 08362 / 9123 -0.