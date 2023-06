Diese neue Ausstellung gibt es im Pfannerhaus in Roßhaupten zu sehen

Ingrid Bickel und ihr Sohn Daniel Bickel erschaffen eindrucksvolle Bilder. Einen Querschnitt ihrer Arbeiten präsentieren sie im Dorfmuseum Pfannerhaus.

Unter dem Motto „antiparallel“ zeigen Ingrid Bickel ( Oberstdorf) und ihr Sohn Daniel Bickel (Bern), welch eindrucksvolle Bilder sie mit Pinsel und Farbe, mit Bleistift und Tusche erschaffen. Einen Querschnitt ihrer künstlerischen Arbeiten, die nicht unterschiedlicher sein könnten, präsentieren sie im Dorfmuseum Pfannerhaus in Roßhaupten. Eröffnet wird sie am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr.

Pfannerhaus Roßhaupten: Ausstellung von zwei Künstlern

Aus der Anfangszeit ihrer künstlerischen Laufbahn zeigt Ingrid Bickel Landschaftsimpressionen, surrealistische oder mystische Motive auf zartem Seidengrund. Eine unvergleichliche Farbbrillanz fasziniert den Betrachter. Die Kunst des gesteuerten Zufalls ineinander fließender Farben auf dem kostbaren Raupengespinst hat sich die Künstlerin autodidaktisch angeeignet, heißt es in der Ankündigung. Bei verschiedenen Dozenten der Kunstakademie in Betzigau hat sie Grundkenntnisse der Acrylmalerei erworben. Marmormehl, Sand oder Asche verleihen ihren abstrakten Acrylbildern Strukturen voller Energie und Dynamik. Mal setzt sie meditative Themen in ausdrucksvolle Stimmungsbilder um, andere Werke überzeugen durch klare Linien, Flächen und starke Farbkontraste. Spielerische Leichtigkeit und überschwängliche Fantasie zeichnen viele ihrer Bilder aus.

Bilder mit starken Kontrast und Ruhe zur üppigen Farbenfülle

Einen starken Kontrast und Ruhe zu dieser üppigen Farbenfülle vermitteln die originellen Werke von Daniel Bickel. Klar strukturiert und überaus fragil wirken seine Bleistift/Tusche Zeichnungen. Das Auge oder der nackte Mann mit Zepter, die Themen sind überaus vielseitig, bestechend klar in ihrer fast fotografischen Ausführung, aber auch zweideutig und hintergründig. Die akribische Wiedergabe des einzelnen Objektes lässt den Betrachter staunen.

Die Vernissage am Freitag, 16. Juni, beginnt um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist dann bis 2. Juli immer samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Das Museum ist während der Ausstellung geöffnet.