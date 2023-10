Tempo 30 und Straßenquerung in Hopfener Straße in Füssen?

78 Füssener fordern, dass die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße in Richtung Hopfen am See beschränkt werden soll. Ebenso sei eine Straßenquerung nötig.

04.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sie hält viele Gefahren bereit, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer: Die Hopfener Straße, zwischen Kreisverkehr und dem Ortsschild Füssen, in Richtung Hopfen am See. Das finden zumindest Robert Heiserer und 77 andere Bürgerinnen und Bürger aus Füssen. Durch die Entstehung eines neuen Edeka-Marktes könnte sich die Lage dort noch weiter zuspitzen (Eröffnung Ende des Jahres). Daher fordert eine Unterschriftenliste die Anordnung von Tempo 30 sowie eine sichere Straßenquerung für Fußgänger und Radfahrer in der Hopfener Straße.

