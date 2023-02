Aschermittwoch in Pfronten: eine Einladung zum Neuanfang

Vor der Pfarrkirche St. Nikolaus verbrennen Kommunionkinder die Palmboschen des vergangenen Jahres. Mit der Asche wird den Gläubigen ein Kreuz aufgelegt.

22.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

„Alles, was im vergangenen Jahr passiert ist, ist vorbei und vergänglich. Wir können am Aschermittwoch also wieder ganz neu anfangen“, erklärte die Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang, Rita Eberle, bei der Verbrennung von Palmboschen des vergangenen Jahres. Die Kommunionkinder waren mit ihren Familien eingeladen worden, ihre Palmboschen gemeinsam nach dem Sonntagsgottesdienst in Flammen aufgehen zu lassen und so Asche zu erzeugen.

Vom Staub zum Staub

Der Aschermittwoch steht also für einen Neuanfang: Altes darf zurückgelassen – oder eben verbrannt werden. Mit der Asche der geweihten Palmboschen lassen sich die Christen in den Gottesdiensten das Kreuz auf die Stirn zeichnen. „Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“, zitiert der Geistliche dabei das Buch Genesis. Es ist der augenfällige Beginn der Buß- und Fastenzeit vor Ostern. Nicht mehr das Fleischliche, sondern der Geist steht im Blick.

40 Tage Fastenzeit

Von Aschermittwoch an werden sich die Pfrontener Kommunionkinder in den 40 Tagen der Fastenzeit auf das Osterfest vorbereiten, bei dem die Christen die Auferstehung Jesu von den Toten und damit die Rückkehr des Lichts in die Welt feiern.

Seit der Spätantike mussten im Christentum Gläubige, denen eine Kirchenbuße auferlegt wurde, zum Beginn der Fastenzeit ein Bußgewand anziehen und sie wurden mit Asche bestreut. Später setzte sich die Aschenbestreuung aller Gläubigen durch, nachdem zunächst einzelne sie auf sich genommen hatten, um sich mit den Büßern solidarisch zu zeigen.

Zahlensymbolik

Das erste Gebet zur Aschensegnung stammt aus dem 11. Jahrhundert, die Vorschrift, für die Gewinnung der Asche die Palmzweige des Vorjahrs zu verwenden, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Auf der Synode von Benevent (1091) empfahl Papst Urban II. den Brauch der Aschenbestreuung für die ganze Kirche, so wie er bis heute gepflegt wird. Die 40 Tage, die die Fastenzeit bis zu ihrem Höhepunkt in der Passionswoche umfasst, erinnern an die Zeit, die Jesu in der Wüste verbracht hatte. Die Zahl 40 spielt aber auch in anderen biblischen Überlieferungen eine Rolle, etwa bei der Dauer der Sintflut, Moses Aufenthalt auf dem Berg Sinai und dem Zug der Israeliten durch die Wüste, der laut Bibel 40 Jahre lang gedauert hat. (Quelle: Wikipedia).