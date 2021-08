Schwangauerin Marietta Laina Peer findet in ihrem Garten einen seltsamen Pilz. Was es mit ihm auf sich hat und wie er dorthin gekommen ist – eine Spurensuche.

11.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es sieht schon etwas unheimlich aus, erinnert an ein Wesen aus einem Science-Fiction-Film: Die Schwangauerin Marietta Laina Peer hat auf ihrem Grundstück einen besonderen Pilz entdeckt – einen Tintenfischpilz. Die freie Fotografin und Künstlerin dachte zuerst an ein Kinderspielzeug, das seinen Weg in den Garten gefunden habe. Nun bezeichnet sie das Gewächs, das sie schnell noch mit der Kamera festgehalten hat, liebevoll als „besonderes Geschöpf“.