Auch im Nacra-17 gehört Seglerin Estela Jentsch zur Weltelite

Estela Jentsch aus Schwangau sichert sich im neuen Katamaran den U21-Weltmeistertitel. Warum sie sich trotz großer Fortschritte von ihrem Vorschoter trennt.

10.08.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Anderthalb Jahre nach dem Wechsel in eine olympische Bootsklasse hat Estela Jentsch ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In ihrem neuen Nacra-17 Katamaran gewann die 20-jährige Schwangauerin jetzt den U21-Weltmeistertitel auf dem Comer See. In der Gesamtwertung belegte sie gemeinsam mit ihrem Vorschoter Paul Opolny (19) Rang fünf.

Estela Jentsch aus Füssen wird U21-Welmeisterin im Nacra-17 Katamaran

Es wird der vorerst letzte gemeinsame Auftritt der beiden gewesen sein. Denn Opolny nimmt im Herbst ein Studium in Innsbruck auf. Für Estela Jentsch dagegen soll es irgendwann zu Olympia gehen. Ob schon 2024 in Paris entscheidet sich im kommenden Frühjahr bei drei Regatten in Palma, den Niederlanden und Kiel. „Wenn das nächstes Jahr schon klappt, wäre das natürlich Wahnsinn“, sagt Jentsch. Druck wolle sie sich aber noch keinen machen. Jetzt überwiege erst einmal die Freude über die guten Resultate in der Schweiz. „Und darüber, dass wir in ein paar Monaten schon sehr große Fortschritte gemacht haben.“

So meisterte Estela Jentsch vom Segelclub Füssen Forggensee (SCFF) den Umstieg in eine neue Bootsklasse

Denn die 20-Jährige hatte gleich mit zwei Herausforderungen zu kämpfen. Einerseits, sich in der neuen Seglerdisziplin zurechtzufinden. Andererseits die technischen Umstellungen zu bewältigen, die seit April im Nacra-17 greifen. „Das Boot ist damit noch deutlich schneller geworden, aber auch anspruchsvoller zu steuern“, erklärt Jentsch. Mit bis zu 28 Knoten (51 km/h) war sie zuletzt auf dem Comer See unterwegs. Möglich machen das neue Komponenten aus dem Flugzeugbau, die sich während des Segelns für mehr Auftrieb verstellen lassen. „Das erfordert schon viel technisches Know-how und Geschick“, sagt Jentsch. Und auch noch nicht alles lief auf Anhieb glatt. So kenterte sie bei einer der Wettfahrten im Zielbereich, als sie eine der Regatta-Tonnen touchierte. „Sonst wäre vielleicht sogar ein noch besseres Resultat möglich gewesen.“ Steigerungspotenzial sei also noch vorhanden.

Olympia bleibt das große Ziel von Seglerin Estela Jentsch

Die kommenden Monate will Jentsch jetzt ihrem Berufsabschluss als Tourismuskauffrau widmen. Und natürlich der Suche nach einem neuen Vorschoter. Dabei hoffen sie und ihre Familie auch auf Unterstützung vom Deutschen Segler-Verband (DSV). Womöglich könnte sie durch ihren guten Auftritt bei der Youth-WM in Italien schon bald einen Kaderstatus erreichen. Hilfe wäre auch im technischen Bereich von Vorteil. „Andere Teams sind in der Schweiz mit eigenen Technikern angereist“, erzählt Jentsch. So etwas als Privatsportlerin zu organisieren und finanzieren, sei aber kaum möglich. Das gehe nur mit Unterstützung durch den Verband. Etwa wenn es um Experten für die Foil-Segel geht oder das Schleifen der Ruder, was immer wichtiger werde. „Bisher war Estela immer zu früh dran für eine Förderung“, sagt Vater Jürgen Jentsch über seine Tochter, die im Tornado bereits mehrfache Juniorenweltmeisterin wurde und als die jüngste und erfolgreichste Steuerfrau in der Geschichte gilt.

Nun soll sie aber mit DSV-Hilfe den nächsten Schritt machen. Im Idealfall hieße das, sich gleich für Paris zu qualifizieren. Auf alle Fälle möchte sie aber in Los Angeles 2028 dabei sein.

