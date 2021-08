Auf Abenteuertour: Kinder schleichen sich nachts in die Pfrontener Schule

Da die 13-Jährigen ihr Abenteuer auf Whatsapp posteten, wurde die Polizei informiert. Gestohlen oder beschädigt haben sie wohl nichts. Was sie nun erwartet.

27.08.2021 | Stand: 12:36 Uhr

Drei 13-Jährige haben sich in der Nacht auf Freitag in die Schule in Pfronten (Ostallgäu) geschlichen. Laut Polizei posteten die Kinder ihr Abenteuer auf dem Nachrichtendienst Whatsapp.

Die alarmierten Polizisten trafen die Kinder im Anschluss bei ihren Eltern an und führten ein belehrendes Gespräch mit ihnen. Beschädigt oder gestohlen wurde in der Schule in Pfronten nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts.

Kinder schleichen sich in Prontener Schule: kein Hausfriedensbruch

Alle drei Abenteurer sind nicht strafmündig. Sie müssen sich nach ihrem nächtlichen Abenteuer also nicht wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Der Vorfall wird dennoch der Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme vorgelegt, teilt die Polizei mit.