Auf Baustellenbesuch beim FC Füssen

Beim FC Füssen wird vor dem Rückrundenstart fleißig an den neuen Kabinen gewerkelt. Bei einem Besuch lassen sich die Verantwortlichen eine Neuigkeit entlocken.

27.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Kabinen sind für Fußballer so etwas wie Heiligtümer. Ein intimer Rückzugsort, wo die Taktik besprochen und im besten Fall eine Einheit geschmiedet wird. Außenstehende erhalten deshalb nur selten Zutritt. Da sind die Kicker eigen.

Beim Kreisligisten FC Füssen ist das nicht anders. Nur war die Kabine dort so in die Jahre gekommen, dass jetzt eine grundlegende Sanierung und Erweiterung fällig wurde. „Die Substanz stammt noch aus den 1980er Jahren“, sagt FCF-Vorsitzender Florian Durrer. Auf der Baustelle, wo zur Zeit noch Wasserleitungen, Ziegelsteine und Absperrbänder das Bild prägen, treffen wir ihn zum Gespräch. Mit dabei ist auch Savas Uygur – Coach der ersten Mannschaft.

Füssen startet später in die Rückrunde

„Bis zum Rückrundenstart ist alles fertig“, versprechen die beiden, als sie sich im Rohbau umsehen. Ein paar Tage bleiben den fleißigen Helfern und Handwerkern also noch. Denn der FCF startet erst am 2. April mit einem Heimspiel gegen den SC Untrasried in die Rückrunde – und damit eine Woche später als der Rest der Liga. „Ein Vorteil für uns“, sagt Uygur. Da bleibe mehr Zeit zum regenerieren – und natürlich zum Fertigstellen der Kabinen, die um 20 Quadratmeter vergrößert werden.

Im AZ-Interview sprechen Durrer und Uygur jetzt exklusiv über ...

... die Vertragsverlängerung: Denn auf die haben sich Klub und Trainer geeinigt. „Für uns war die Zusammenarbeit von Anfang länger als auf ein Jahr ausgelegt“, sagt FCF-Chef Durrer. Deswegen haben er und Uygur sich jetzt bereits in der Winterpause auf eine Zusammenarbeit bis 2023 geeinigt. Uygur sagt, er wolle beim FCF wieder etwas aufbauen. So wie von 2014 bis 2017, als er den Klub schon einmal zurück in die Spitzengruppe der Kreisliga brachte.

... die Rückrunde: Als Tabellensiebter ist der FC Füssen im Mittelfeld. Aber noch nicht vor dem Abstieg gerettet. „Wir wollen jetzt gleich in den ersten paar Spielen die nötigen Punkte sammeln“, sagt Uygur. In Sachen Relegation oder gar Aufstieg sei der Zug natürlich längst abgefahren. „Aber wir könnten uns zumindest noch um den einen oder anderen Platz verbessern.“

... die Torhüter-Misere: Alle drei etatmäßigen Keeper sind dem FC Füssen abgesprungen. „Das hat vereinsinterne Gründe“, erklärt Durrer. Nachdem jetzt Stürmer Michi Knarr, der zwischenzeitlich den Kasten hütete, verletzungsbedingt ausfällt, muss der Klub seine Oldies reaktivieren: Stefan Stiegeler (45) oder Martin Bay (Jahrgang 1973) sollen in der Rückrunde das Tor beim FCF hüten. Keine Dauerlösung, wie Uygur und Durrer betonen. Für die Zukunft setze man auf Neuzugänge. „Wobei der Markt für Torhüter ziemlich klein ist.“ Oder auf den eigenen Nachwuchs.

... die Vorbereitung: Da ist die Bilanz makellos. In vier Spielen gelangen dem Team vier Siege. Darunter waren Kreisligisten wie der FC Blonhofen (4:2), aber auch unterklassige Vertreter wie der TSV Stötten (3:2), die DJK Seifriedsberg (3:0) oder der TSV Sulzberg (2:1).

... den Kunstrasenplatz: Daran, dass die Freundschaftsspiele so positiv verliefen, hat aus Sicht der Verantwortlichen auch der neue Kunstrasenplatz großen Anteil. „Wir trainieren jetzt schon die sechste Woche, das war früher wegen der Platzverhältnisse gar nicht möglich. Da eine offizielle Einweihung des vor zwei Jahren fertig gestellten Platzes corona-bedingt nicht wie geplant stattfinden konnte, plant der FCF übrigens für den 28. Mai ein besonderes Event. „Die Einzelheiten sind aber noch nicht offiziell“, sagt Durrer.

Nachdem heuer verletzungsbedingt viele Akteure ausfielen, hofft Uygur künftig mit einem 15-Mann-Kader arbeiten zu können. Genügend Platz ist durch die frisch erweiterten Kabinen ja dann schon mal geschaffen worden.

