Auf grüner Wiese in Füssen entstehen bald 55 Häuser

Erstmals werden Pläne der Stadt für ein über fünf Hektar großes Grundstück direkt am Lech vorgestellt. Bis wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist.

17.11.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Die Pläne für ein neues, bis zu 55 Häuser fassendes Baugebiet in Füssen nehmen konkrete Formen an. Dabei könnten bis zu 110 dringend benötigte Wohnungen entstehen, wie Planer Franz Arnold dem Stadtrat nun erläuterte. Der Architekt räumte ein, dass es sich beim Entwurf für das fünf Hektar große Grundstück im Weidach um eine „relativ dichte Form der Bebauung“ handle. Jedoch könne die Stadt damit ihre städtebaulichen Ziele am besten verwirklichen und vor allem dem akuten Mangel an Wohnraum gerecht werden. „Man kann nicht alles haben“, sagte Arnold. Und er meinte damit den Konflikt zwischen luftiger, großzügiger Planung und einer optimalen Nutzung der Fläche. „Der vorliegende Entwurf vereint alle Vor- und Nachteile der bisherigen Varianten“, sagte der Memminger Planer. Die Stadträte folgten Arnold in dieser Sache und beauftragten ihn, die Planung für das Baugebiet Weidach Nord auf dieser Basis fortzuführen. „Die Details besprechen wir dann im Dezember“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Die vorliegenden Pläne bezeichnete er als einen guten Mix. Vorgesehen sind 55 Mehrfamilien-, Ketten-, und Einfamilienhäuser. Insgesamt handelt es sich um fünf Typen von Baukörpern.