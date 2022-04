Auf Isomatte am Schwansee übernachtet - Bußgeld

Drei Personen schliefen am Schwansee auf Isomatten. Nach einer Polizeikontrolle müssen sie mit einem Bußgeld rechnen.

24.04.2022 | Stand: 12:11 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizeiinspektion Füssen erneut Naturschutzkontrollen an den örtlichen Seen durch. Im Vogel- und Landschafts-/Naturschutzgebiet am Schwansee sichtete sie drei Personen. Sie nächtigten auf Isomatten in einer Wiese am Uferbereich des Schwansees. Eine Übernachtung an der Stelle ist zum Schutz der Landschaft und der dort lebenden Tiere verboten. Alle drei müssen mit einem Bußgeld rechnen, wie die Polizei mitteilt.

Kurze Zeit später konnten auf einem Parkplatz am Forggensee zwei weitere Fahrzeuge festgestellt werden. Hier übernachteten jeweils zwei Paare in ihren Fahrzeugen. Auch hier erwarten die Personen ein Bußgeld, da die Übernachtung im Landschaftsschutzgebiet Forggensee ebenfalls verboten ist.

