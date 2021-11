Auf Pfrontener Friedhof: Grabsteine mit Geschichte

Pfrontener Ehepaar sucht Mitstreiter für den Erhalt historisch wertvoller Stücke. Manche wurden auf allen vier Seiten beschrieben.

Von Erwin Kargus

01.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wie überall im Allgäu so gedenken auch viele Pfrontener Christen an Allerheiligen ihrer Verstorbenen. Auf dem Friedhof könnten sie dabei mitunter überraschende historische Entdeckungen machen. Gertraud und Franz Randel, ausgewiesene Kenner des Pfrontener Friedhofs, katalogisierten seit 2011 dessen ältesten, seit 1805 genutzten Teil, durch den eine eindrucksvoll-würdige Allee führt. Damals bestanden dort noch 816 Gräbern. Jetzt sind nur noch 750 belegt. Ein Mann, der kürzlich dem Grab seiner Verwandten nachspürte, traf es vor Ort nicht mehr an. Im Computer der Randels tauchte es jedoch auf. In dessen Verzeichnis kann man anhand von Grabinschriften und Grabnummern letzte Ruhestätten suchen und finden.