Auf Sand läuft’s für Sarah Fricke aus Nesselwang

Die Nesselwangerin hat eine erfolgreiche Saison im Beach Tennis hinter sich. In der deutschen Rangliste hat sie sich damit unter die Top 6 zurückgekämpft.

25.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sarah-Kristin Fricke vom TC Nesselwang hat eine erfolgreiche Beach Tennis Saison hinter sich. Sie kämpfte sich in der Weltrangliste in die Top 180 und in der deutschen Rangliste unter die Top 6 zurück, teilt der Tennisclub mit.

Bei Weltranglistenturnieren dabei

Die Saison startete mit einem zweiten Platz beim Weltranglistenturnier in Lugano mit Franziska Bailer im Mai. Der nächste Höhepunkt war dann der Sieg beim Heimturnier Alpspitz Beach Open mit ihrer Partnerin Charlize Hummel. Ab Juli konzentrierte sich die Nesselwangerin auf Weltranglistenturniere. Ihre Erfolgsserie begann mit zwei Turniersiegen an der Seite von Laura Galli, der Nummer eins der Schweiz. Nur eine Woche später erreichte Sarah beim internationalen Turnier in München mit Lisa-Marie Bürkle das Finale und verlor hier nur knapp im Match-Tiebreak gegen Sarah Bolsmann, deutsche Nummer 4, und Christin Nimtz, deutsche Nummer 5.

Ein dramatisches Match

Als Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt in Saarlouis spielte Sarah Fricke mit Charlize Hummel zwei sehr gut besetzte internationale Turniere in Lugano und erreichte dort einmal den dritten Platz und siegte beim anderen Turnier in der Nebenrunde. Bei den deutschen Meisterschaften in Saarlouis erreichten Fricke/Hummel das Halbfinale, mussten sich dann in einem dramatischen Match der deutschen Nummer 1, Maraike Biglmaier (Weltmeisterin 2019), und der deutschen Nummer 2 (Weltrangliste 30), Margarete Pelster, knapp mit 6:7 und 6:7 geschlagen geben. Das Spiel um Platz 3 konnte anschließend gewonnen werden.

Gleichzeitig fand das Turnier der Sand Series statt, analog einem „Grand Slam Turnier“: Dort verloren Sarah Fricke und Charlize Hummel in einem guten Match im Hauptfeld gegen das spanische Topteam Palos (ITF11) / Garcia (ITF28) mit 4:6/1:6. In der Nebenrunde kämpften sich Fricke/Hummel bis ins Halbfinale.

Überraschend im Finale

Ein weiterer Erfolg gelang Sarah Fricke an der Seite der Jugendspielerin Cristina Schaale beim mit 4000 Dollar dotierten Weltranglistenturnier auf Usedom. Nach einem überraschenden Finaleinzug unterlagen Fricke/Schaale knapp gegen Bolsmann/Pelster. Als Saisonabschluss holten sich Fricke/Hummel bei zwei Weltranglistenturnieren in Lugano jeweils den zweiten Platz. Sie unterlagen im Finale jeweils knapp Laura Galli und Anne Hoogendam, der niederländischen Nummer 1.

Lesen Sie auch