Auf sicheren Wegen zur Ruine Eisenberg

Der Burgenverein Eisenberg hat im vergangenen Jahr viel zur Erhaltung und zur Sicherheit der Besucher geleistet. Was der Bürgermeister dazu sagt.

04.08.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Viel Einsatz haben im vergangenen Jahr die Mitglieder des Eisenberger Burgenvereins gezeigt. Wie Vorsitzender Richard Albrecht bei der Jahresversammlung anhand eines Bildervortrags berichtete, war die Wegerneuerung auf der Ruine Eisenberg vom Gärtle zur Burg im Oktober aufwendig. Der Weg wurde mit Beton gesichert und mit einbetonierten Steinen zum Burgencharakter passend angelegt.

Aussichtspodest im Turm erneuert

Das Podest im Gärtle, das ist der viereckige Turm südlich der Ruine, war morsch und wurde im November abgebaut und aus nicht rostendem Metall ersetzt. Auch die Geländer wurden erhöht und erneuert. Im Pestfriedhof wurde im Mai das alte und wertvolle Kunstschmiedekreuz, um es vor Diebstahl zu schützen ins Burgenmuseum gebracht und durch eine sehr gut gelungene Replik (Nachahmung) ersetzt. Zwölf Personen beteiligten sich im Juni an einer Ausmähaktion. Alle anfallenden Aufgaben waren nur in Zusammenarbeit mit dem Bauhof möglich, wofür sich der Vorsitzende bei Bürgermeister Manfred Kössel bedankte.

Die Vereinskasse, geführt von Schatzmeisterin Eva Maria Schabel, wies ein Plus von 2840 Euro auf, was in erster Linie dem Opferstock zu danken ist. Dort wurden insgesamt 2975 Euro eingeworfen.

Leader-Fördermittel fließen

Von besonderer Bedeutung war das Grußwort von Dr. Alois Kling, dem Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten, der zusammen mit Veronika Hämmerle schon viele Leader-Fördermittel auf den Weg gebracht hat. Kling sagte, dass sich auf der Grundlage des Kooperationsvertrages zwischen den 26 Partnergemeinden, der die Basis-Finanzierung sicherstellt, sich die Burgenregion stetig und erfreulich weiter entwickle. Dank des großen Engagements der Koordinationsstelle Eisenberg sowie des Beirats des AELF wurde die bisher eher lose Zusammenarbeit der Burgenregion in einen strategischen Prozess überführt. Als Beispiel der Weiterentwicklung nannte Kling die Burgentage. Sie finden heuer erstmals statt und beginnen am 10. September in Kaufbeuren und enden am 24. September auf Ehrenberg. Unter dem Motto: „Zwei Länder, 26 Gemeinden, 100 Aktionen“ wird ein vielfältiges Programm geboten. Auch die Allgäuer Zeitung beteiligt sich mit der diesjährigen AZ-Sommeraktion und ruft die Leser dazu auf, Burgen zu entdecken und zu erkunden. Bei solch einer Dynamik, sagte Dr. Kling, werden die in den vergangenen beiden Leader-Förderaktionen von 400.000 Euro sicher nicht die letzten gewesen sein. Die Gemeinde Eisenberg und der Burgenverein Eisenberg werden dabei weiterhin eine maßgebliche Rolle spielen. Ohne sie wäre die Gründung und die gesamte Entwicklung der Burgenregion Allgäu-Außerfern gar nicht machbar gewesen.

Froh über neuen Vorsitzenden

Bürgermeister Kössel hob die Bedeutung des Burgenvereins hervor. Ohne ihn wäre die Gemeinde in keinster Weise in der Lage, die Burgen zu pflegen und der Öffentlichkeit zu erhalten. Er zeigte sich deshalb glücklich, dass mit Richard Albrecht vor zwei Jahren wieder ein Vorsitzender gefunden wurde.