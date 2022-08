Auf Traumstart folgt für TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg Pokalpatzer

Die Fußballer vom TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg zeigen zwei Gesichter. Der FC Füssen hadert nach Auftaktpleite mit Ausfällen. Die Vorschau aufs Wochenende.

12.08.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Am Samstag ist Anpfiff zum zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga. In unserem Überblick lesen Sie, wie die Lage bei den drei Klubs aus der Region ist und weshalb der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg im Viertelfinale aus dem Pokal flog.

FC Füssen (12. Platz/0 Punkte) Vor einer hohen Auswärtshürde stehen die Schwarz-Gelben: Sie müssen gleich am 2. Spieltag gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins in Wiggensbach antreten. Der Start in die neue Saison verlief aus FCF-Sicht alles andere als optimal. Wie schon allzu oft verloren die Lechstädter im LVM-Fußballpark gleich zum Auftakt daheim und das auch noch durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss mit 0:1. Dabei stand die Mittelfeldachse um Matthias Simon und Mido Bouterfas sehr stabil und lies nur zwei wirkliche Chancen zu. Offensiv war Füssen hingegen zu brav, Trainer Savas Uygur und sein Team arbeiten derzeit an mehr offensiver Durchschlagskraft, teilt der FCF mit.

FC Füssen muss beim Aufstiegsfavoriten Wiggensbach ran

Ein Punkt soll im Oberallgäu am Samstag das Ziel sein. Dabei fehlen jedoch etliche Stammkräfte: Johannes Umkehrer, Leon Firus, Erik Hoffmann, Lukas Steiner fahren nicht mit nach Wiggensbach, hinter Lukas Algül und Luis Kolb steht noch ein dickes Fragezeichen. In seinem ersten Heimspiel habe sich Sebastian Streit auf der rechten Außenbahn dagegen toll präsentiert und steht zu Recht wieder im Kader. „Diese Woche haben wir unser 18-jähriges Talent David Fahrnholz in die Trainingseinheiten der Vollmannschaft geschickt und schnuppern lassen. Er ist ein weiteres junges Talent beim FCF mit viel Potential wenn er dran bleib“, freut sich FCF-Vorsitzender Florian Durrer.

Fußball: TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg tritt in Rettenberg an

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (3. Platz/3 Punkte) Nach dem erfolgreichen Start mit dem Sieg gegen den SC Ronsberg bestreitet der TSV Seeg/Hopferau-Eisenberg am Sonntag das erste Auswärtsspiel der Kreisliga-Saison beim FC Rettenberg. Beide Klubs trafen dort schon häufiger aufeinander. Das liegt aber schon mehrere Jahre zurück. Jetzt haben die Mannschaften den Sprung zurück in die Kreisliga geschafft und treten damit erneut gegeneinander an. „ Rettenberg ist wie wir ein Aufsteiger. Sie konnten die komplette letzte Saison überzeugen und sind mit deutlichem Vorsprung als Meister aufgestiegen“, warnt Trainer Benjamin Schwaiger. Damit gelte es, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumal seine Mannschaft unter der Woche Nerven zeigte im Viertelfinale des Kreispokal verdient beim A-Klassen Team ASV Hirschzell ausschied. Keine gelungene Generalprobe also für das anstehende Auswärtsspiel, dennoch blickt der Trainer zuversichtlich auf das Wochenende – trotz anhaltender Herausforderungen.„Die Personaldecke ist immer noch angespannt. Wir können in der Kreisliga aber mithalten, das haben wir letzte Woche bewiesen und so wollen wir uns am Sonntag auch wieder präsentieren.“

TSV Buching/Trauchgau (5. Platz / 1 Punkt). Nach dem 2:2-Remis zum Auftakt daheim gegen den TV Weitnau muss die Elf von Trainer Tobias Kotz am Samstag beim SC Ronsberg (siehe Grafik) ran. Die Günztaler zeigten in Seeg trotz des 0:1 über weite Strecken eine gute Leistung. Die Elf von Trainer Bufler hatte lediglich im Abschluss Pech, was einen Punktgewinn und gar Sieg verhinderte. Während der SCR seine Chance nicht nutze, bestrafte Seeg einen Abspielfehler im Mittelfeld der Blau-Weißen und erzielte den entscheidenden Treffer. Das möchten die Mannen um Routinier Mathias Glas gegen Aufsteiger Buching besser machen.

