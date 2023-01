Aufgabenkritik in Füssen mit Augenmaß angehen

Um die zerrütteten Finanzen zu sanieren, müsste die Stadt Füssen freiwillige Leistungen reduzieren oder gar komplett streichen. Doch noch hält sich das Kommunalparlament damit zurück.

30.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Konzertreihen streichen, die Öffnungszeiten von Jugendhaus und Stadtbibliothek reduzieren, letztlich Personal abbauen ... Solche und weitere Schritte wären denkbar, wenn die Füssener Kommunalpolitiker mit Blick auf das Finanzdesaster die städtischen Aufgaben kritisch hinterfragen würden. Und eine solche Aufgabenkritik wünscht sich Kämmerer Thomas Klöpf vom Stadtrat – so wie es auch schon Hauptamtsleiter Peter Hartl gefordert hatte (wir berichteten). Bislang haben die Kommunalpolitiker aber eine vornehme Zurückhaltung an den Tag gelegt, wenn es um solche gravierenden Einschnitte ging. Man müsse mit Augenmaß vorgehen, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf Nachfrage unserer Redaktion: Zwar stünden weitere Einschnitte an – aber es könne „nicht allein die Aufgabe der jetzt in der Stadt lebenden Bürgerinnen und Bürger sein, die Missstände aus Jahrzehnten innerhalb von fünf bis acht Jahren auszubaden“. Das sei vielmehr eine generationenübergreifende Aufgabe.

Stadtrat scheut die Debatte

Was sind tatsächlich die Pflichtaufgaben der Stadt – und was sind lediglich freiwillige Leistungen, auf die man notgedrungen verzichten könnte, um die finanzielle Schieflage mittelfristig wieder zu beheben? Die Beantwortung dieser Frage würde wohl zu heftigen Kontroversen im Stadtrat führen. Doch vor einer tiefschürfenden Debatte scheute das Kommunalparlament bislang zurück, was Bürgermeister Eichstetter auch nachvollziehen kann. Denn: „Über Jahrzehnte aufgebaute freiwillige Leistungen kann man nur sehr schwer streichen, denn sie gelten (gefühlt) als Gewohnheit und Pflichtaufgabe, was sie aber nicht sind.“ Dennoch müsse man das Thema angehen, sagt der Bürgermeister. „In Füssen sei man „aktuell noch zu zurückhaltend“ bei gravierenden Einschnitten und der Reduzierung der freiwilligen Leistungen.

Allerdings könne man nicht alle „Grausamkeiten“ der Stadtbevölkerung auf einen Schlag antun. Man werde harte Entscheidungen in einzelnen Bereichen treffen müssen, doch man werde hier sicher nicht überziehen. Eichstetter plädiert für eine auf lange Sicht angelegte Verbesserung der Situation. „Wir müssen jetzt die Stellhebel drehen, damit wir aus dieser miserablen Finanzlage in den nächsten zehn bis 15 Jahren herauskommen und zugleich in Infrastruktur mehr investieren. Ein sicherlich vorstellbarer, schwerer und anstrengender Weg.“

Soziale Faktoren berücksichtigen

Extrem wichtig seien hierfür die Stabilisierungshilfen des Freistaats Bayerns. Zudem müsse die Stadt pro Jahr mindestens fünf Millionen Euro mehr generieren – gleich, ob durch Einsparungen oder durch höhere Einnahmen –, um mittelfristig die Finanzen sanieren zu können. Er fahre bereits „einen sehr harten Sparkurs“, wolle dabei aber einige soziale und weiche Faktoren berücksichtigen, die für eine liebens- und lebenswerte Stadt zwingend notwendig seien, sagt Eichstetter.

Mit Maß und Ziel vorgehen

Man müsse mit Maß und Ziel und vor allem konstant die gewaltige Aufgabe angehen – und gleichzeitig den Sanierungsstau bekämpfen. Das erfordere Geduld und Besonnenheit, meint der Bürgermeister und spricht sich gegen Schnellschüsse jeder Art aus. Das zeigt sich laut Eichstetter nun ganz deutlich beim ehemaligen Landratsamt: „Ich war und bin immer noch der Überzeugung, dass man ein Gebäude mit 1900 Quadratmeter Mietfläche wirtschaftlich betreiben kann.“ Der erste positive Schritt sei 2022 gelungen: „Wir sind mit dem alten Landratsamt in die positiven Zahlen gekommen.“ Zwar konnten noch keine Rücklagen für Investitionen gebildet werden, sagt Eichstetter. Aber alleine, dass es innerhalb von 20 Monaten gelungen sei, aus den roten Zahlen im Einnahmen-/Ausgabenbereich zu kommen, „war ein erster und wichtiger Schritt, wenn auch schwerer Schritt“. Ziel sei es, das alte Landratsamt wirtschaftlich auf solide Beine zu stellen, so dass „man sogar Rücklagen für Sanierungen hinbekommt“. Sein Dank gilt hier neben dem städtischen Gebäudemanagement vor allem den Mietern: Sie seien sehr gesprächsbereit gegenüber neuen, angepassten Mietverträgen, um auch langfristig den Standort zu erhalten.

Liebenswerte Stadt erhalten

Eichstetters Fazit: „Wir werden bis circa 2030 damit beschäftigt sein, Altlasten aufzuarbeiten und das Unternehmen Stadt auf solide wirtschaftliche Beine zu stellen.“ Dafür benötige man eine transparente Aufarbeitung der Altlasten, Entscheidungen und Einschnitte mit Maß und Ziel sowie Geduld und Besonnenheit, „um auch langfristig eine liebens- und lebenswerte Stadt zu haben, um dann sogar wirtschaftlich werden zu können“.