Wenn ein Gebet rund um den Erdball wandert: Auftakt zur Aktionswoche im Allgäu

Beim Weltgebetstag der Frauen am 3. März kann man viel über Taiwan, seine Bewohner und die Geschichte des Inselstaates erfahren. Was sonst noch geboten ist.

27.02.2023 | Stand: 05:46 Uhr

Wie jedes Jahr am ersten Freitag im März, so finden auch heuer in der Region wieder zahlreiche Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen statt. Über Länder und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 130 Jahren jedes Jahr aufs Neue, um eine Gebetskette um den Globus zu spannen. Die Idee: Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang rund um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander.

Der Fokus der Solidaritätsaktion liegt darauf, Mädchen und Frauen weltweit ein Leben in Frieden, Gerechtigkeit und Würde zu ermöglichen. In diesem Jahr wurde der Gottesdienst unter dem Motto „Glaube bewegt“ von Frauen aus Taiwan vorbereitet. Das Titelbild mit dem Titel „I Have Heard About Your Faith“ (Ich habe von deinem Glauben gehört) stammt von der jungen taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao.

Weltgebetswoche in Füssen steht im Zeichen von Taiwan

Vor allem seit dem Machtantritt von Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping entwickelt sich die kleine Insel Taiwan zu einem Pulverfass, denn die chinesische Regierung strebt die „Wiedervereinigung“ mit Taiwan an. Stolz ist man auf Taiwan darauf, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Religionen ohne große Konflikte verläuft und natürlich auch auf die vorbildliche Demokratie, die durchaus mit Deutschland, Österreich oder der Schweiz vergleichbar ist.

Diese Aktionen sind rund um Füssen zur Weltgebetswoche geplant

Mehr über die Geschichte des Landes, die Gebete und Lebenserfahrungen der Bewohnerinnen können bei den Weltgebetstagen vor Ort erfahren werden. Hier einige der Termine, die im Füssener Land geplant sind:

In Füssen wird am Freitag, 3. März, ein ökumenischer Gottesdienst um 19 Uhr im Pfarrheim Sankt Gabriel, Geigenbauerstraße 13, gefeiert. Anschließend klingt der Abend mit einem Beisammensein und Mitbringbüffet aus. Gerne kann hierfür Fingerfood aller Art zum Teilen mitgebracht werden.

In der Pfarreiengemeinschaft Seeg gibt es zwei Gottesdienste: In Rückholz um 19.15 Uhr in der Kirche St. Georg. Musikalische Begleitung: Stefanie Kreuzer. Im Anschluss findet im Sitzungszimmer der Gemeinde ein kleiner Austausch bei Tee und Gebäck statt. In Eisenberg trifft man sich um 14.30 Uhr im Pfarrheim Maria Hilf. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen und es können Waren aus dem Eine-Welt-Verkauf erworben werden.