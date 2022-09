An Schultagen herrscht derzeit frühmorgens Verkehrschaos in der Augustenstraße in Füssen. Darum nimmt die Polizei verstärkte die Schulwege in den Blick.

16.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Augustenstraße in Füssen ist normalerweise vor allem eins: ziemlich leer. Das hat sich seit Dienstag wieder täglich für ein paar Minuten geändert, dann sind dort Bus- und Autofahrer, Radler, Rollerfahrer und Fußgänger in Massen zu sichten. Denn es ist wieder Schulzeit und jeden Morgen bricht ein Verkehrschaos rund um die Schulen im Bergerfeld aus. Damit dort und andernorts kein Kind zu Schaden kommt, wird die Füssener Polizei in der nächsten Zeit verstärkt die Schulwege überwachen und dabei insbesondere die Einhaltung der Tempolimits sowie der Gurt- und Kindersicherungspflicht kontrollieren.

