Aus fürs Alpenbad Pfronten ist beschlossene Sache

Das marode Bad wird nur noch bis zum Ende der Sommersaison betrieben. Dafür soll die Planung für einen Neubau vorangetrieben werden - aber wo und wie?

01.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

50 Jahre nach seiner Eröffnung steht das Alpenbad in Pfronten vor dem Aus. Angesichts seines desolaten technischen Zustands beschloss der Gemeinderat mit 14:3 Stimmen, es nur noch bis zum Ende der laufenden Freibadsaison am 18. September zu betreiben und anschließend die Pforten für immer zu schließen. Mehrere Redner verschiedener Fraktionen hatten zuvor betont, dass die Schließung nicht mehr zu umgehen sei, wie es Philipp Hechenberger, Verantwortlicher für die Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, in seinem Sachvortrag deutlich gemacht hatte, in dem er von einem desolaten Zustand sprach. Die Verkehrssicherheit wäre nur durch umfangreiche, langwierige und kostspielige Sanierungsmaßnahmen weiterhin zu gewährleisten.

