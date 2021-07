Wie rettet man verunglückte Mountainbiker in den Bergen?

Die Bergwacht Füssen übt die Bergung einer verletzten Mountainbikerin an einem steilem Abschnitt des Berzenkopfs - unter realen Bedingungen. Darauf kommt es an.

Die Ausbilder der Bergwacht Füssen haben sich für ihre Kameradinnen und Kameraden ein ganz besonderes Übungsszenario ausgedacht: Simuliert wurde ein 30-Meter-Absturz einer Mountainbikerin in steiles und absturzgefährdetes Gelände am Berzenkopf-Rundweg in der Nähe des Schlosses Hohenschwangau, teilt die Bergwacht mit. Die gesamte Übung sollte so realistisch wie möglich ablaufen – und das gelang den Ausbildern auch.

So wurde der Einsatzleiter für diesen Abend von einer „gespielten“ Leitstelle über den Notruf der noch ansprechbaren Verunfallten alarmiert, die gesamte Ausbildung fand über eine eigene Funkgruppe auf dem Digitalfunknetz statt.

Bergwacht Füssen: Medizinischer Check und spezielle Ausrüstung

Zunächst erfolgte aufgrund der unklaren Ortsangaben – wie auch oftmals bei echten Einsätzen – eine Orientierungs- und Suchübung des genauen Unfallortes. Als die vermeintliche Unglücksstelle entdeckt war, mussten sich die Bergretter eine Möglichkeit schaffen, um gesichert zur Patientin zu kommen. Dann galt es, die Mountainbikerin zu sichern, einen medizinischen Check durchzuführen und die Frau zu stabilisieren.

Zusätzliches Personal und einiges an Material musste der Einsatzleiter nun für die schwierige Bergung der Patientin an den Einsatzort bringen. In die Bergungsübung flossen zahlreiche Themen der organisierten Bergrettung wie das Bohrhacken setzen, Verankerungen aufbauen oder das Auf- und Ablassen einer Gebirgstrage mit dem Dyneemaseil (ein sehr widerstandsfähiges Seil ohne Dehnung) mit ein. Dabei durfte die medizinische Betreuung nie vernachlässigt werden. (Lesen Sie auch: Bergwacht im Allgäu: Die Hundestaffel probt bei Schwangau)

Lange Dauer des Einsatzes

Die Ausbildung mit insgesamt elf Bergrettern und drei Ausbildern dauerte, wie es auch sehr häufig in der Realität der Fall ist, bis in die Dunkelheit hinein. Als die erschöpften, aber zufriedenen Bergretter wieder zurück in der Rettungswache Füssen waren, wurde die gesamte Übung noch einmal bei einem kalten Getränk besprochen.

