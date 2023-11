Schlag ins Gesicht durchs geöffnete Autofenster

Streit am vergangenen Montag zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Die Auseinandersetzung wird handgreiflich. Jetzt ermittelt die Polizei Füssen.

30.11.2023 | Stand: 13:05 Uhr

In Füssen kam es am vergangenen Montag gegen 12.30 Uhr in der Abt-Hafner-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Die Hintergründe des Streits sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach Polizeiangaben war einer der beiden Pkw-Fahrer so erzürnt, dass er ausstieg und dem anderen kurzerhand durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht schlug.

Polizei sucht Zeugen der Tätlichkeit

Die Polizei Füssen ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und sucht unter anderem nach unbeteiligten Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 08362 / 91230 entgegen.