Außerfern: An Ulrichsbrücke ein Zeichen gegen Blechlawinen gesetzt

Unter Schleichverkehr leiden Menschen in den Dörfern entlang der Fernpassstraße. Protest, da immer wieder gegen Abfahrverbote verstoßen wird.

31.07.2023 | Stand: 15:06 Uhr

Sie fordern jetzt eine Verkehrswende, da es „bereits eine Minute vor zwölf“ sei: So hat es die Sprecherin der Interessensgemeinschaft (IG) Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol, Waltraud Heinrich, am Rande der jüngsten „Protestkundgebung zur Problematik der Missachtung bestehender Abfahrverbote“ von der B179 formuliert. Gut 30 Teilnehmer an der Protestaktion haben von 11 bis 15 Uhr an der Ulrichsbrücke bei Pinswang, laut Heinrich einem „Knotenpunkt“, eine Blockade auf die Beine gestellt, um die Dörfer entlang der B179 vom Verkehr freizuhalten.

Verstopfte Straßen, Lärm und Abgase

Zum Start der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg waren am Wochenende wieder einmal besonders viele Menschen mit dem Auto auf dem Weg durchs Ostallgäu und Außerfern weiter nach Süden unterwegs, wo die Einheimischen in Südtirol zum Teil von ähnlichen Verkehrsproblemen betroffen sind. So ärgern sie sich gleichfalls über verstopfte Straßen, Lärm und Abgase wie die dort Urlaub machenden Touristen, machte Margit Dablender deutlich. Die Marktgemeinderätin aus Reutte hat die IG mit dem Ostallgäuer Politiker Hubert Endhardt von den Grünen gegründet, um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Dementsprechend will man letztlich drei Dinge erreichen: Nämlich den Verkehr weiter auf der B179 halten, die Bevölkerung entlasten sowie eines Tages eine durchgehende Bahnverbindung von Füssen nach Südtirol zu haben, wie Endhardt betont. Schließlich möchte man verhindern, dass die Reisenden bei ihren Versuchen, die Wartezeit im Stau auf der B179 durch die Benutzung von Schleichwegen durch die anliegenden Orte zu verkürzen, „dahin kommen, wo sie selbst gar nicht hinwollen“.