Außerferner Gemeinden verleihen E-Autos

Vier Kommunen arbeiten bei einem E-Carsharing-Angebot mit dem Autohaus Schweiger zusammen. Mit ihrem Projekt „ferni“ wollen sie nicht nur die Umwelt schonen.

04.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sie wollen die Zukunft der Mobilität im Bezirk Reutte aktiv fördern: Die Gemeinden Reutte, Bach, Pflach, Lechaschau und das Autohaus Schweiger. Zusammen haben sie das E-Carsharing-Angebot „ferni“ ins Leben gerufen.

Zu viele Autos pro Haushalt im Außerfern

Eine Studie im Rahmen der Klima- und Energie-Modellregion Naturpark Reutte-Lechtal (KEM) hat ergeben, dass über 40 Prozent der Haushalte mindestens zwei Autos oder mehr besitzen. Zu viel finden die Bürgermeister der vier beteiligten Gemeinden. Seit 2019 gibt es die Planung, ein E-Carsharing ins Leben zu rufen, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, mobil zu sein, ohne ein eigenes Autos zu besitzen. Nun konnte der Reuttener Bürgermeister Günter Salchner eine „maßgeschneiderte Lösung“ präsentieren. Zusammen mit dem Autohaus Schweiger haben die Gemeinden „ferni“ gegründet. Insgesamt aus fünf Fahrzeugen besteht die Flotte der E-Autos – je eines steht in einer Gemeinde, in Reutte zusätzlich noch ein Fahrzeug beim Autohaus Schweiger.

Auch für Urlaubsgäste in Tirol gedacht

Die Bedienung ist möglichst einfach organisiert. App runterladen, registrieren, Auto reservieren und mit dem Smartphone das Auto öffnen. Zusätzlich gibt es bis Jahresende Einsteigerpreise. So kann ein Auto ab 6,90 Euro plus 20 Cent pro gefahrenen Kilometer gemietet werden. „Eine Studie belegt, dass ein Carsharing-Auto bis zu 13 Pkws ersetzen kann“, erklärte KEM-Manager Florian Strigl. Die Modelle, die nun im Außerfern zur Verfügung stehen, haben eine durchschnittliche Reichweite von 300 bis 500 Kilometern. Und warum beteiligt sich ein Autohaus an einem Carsharing-Angebot? „Wir wollen aktiv unseren Teil zum Erreichen der Klimaziele beitragen“, erklärt Geschäftsführer Simon Schweiger. Das „ferni“-Angebot steht nicht nur den Bürgern der teilnehmenden Gemeinden offen, sondern zum Beispiel auch Urlaubsgästen.

In der Zukunft wolle man noch weitere Gemeinden für das Projekt gewinnen und hofft auf eine rege Nutzung der Autos. Denn nur mit einer guten Auslastung können die Preise nach der Einsteigerphase moderat bleiben.