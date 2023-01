Diesen Rekord hat die Allgäuer Kuh Erika in Seeg geknackt

Kuh Erika knackte im vergangenen Jahr einen Rekord auf dem Hof der Familie Mair in Seeg (Ostallgäu). Ihre Leistung ist in der Region etwas Besonderes.

Was Erika im vergangenen Jahr leistete, habe noch keine ihrer Mitbewohnerinnen im Stall geschafft. Sie wurde im Mai 2008 geboren und ist heute eine alte Dame. Aber sie sieht immer noch sehr gut aus, sagt Eva Mair, die im Weiler Dederles einen Hof mit ihrem Mann und ihren Kindern betreibt. Andere würden in dem Alter schon wesentlich mitgenommener aussehen. „Vom körperlichen her kann sie bestimmt noch fünf Jahre“, sagt Mair. Der Euter hänge noch nicht durch, das Becken sei gut, sie ist schön gebräunt. Die Rede ist von Kuh Erika, die zusammen mit etwa 100 anderen Kühen auf dem Hof der Familie Mair lebt.

Darin ist Erika die Beste auf dem Hof

Es geht um die Gesamtmenge an Milch, die eine Kuh in ihrem Leben produziert. Technischer drücken es Fachleute aus: Im Jahr 2022 war Erika eine von 14 Kühen aus der Umgebung, die die Marke „100.000 Kilogramm Lebensleistung“ geknackt haben. Mit 108.157 Kilogramm führt Erika die Liste als Spitzenreiterin an. Dafür erhielt Besitzerin Eva Mair bei der Jahresversammlung der Bezirkszuchtgenossenschaft Füssen eine Urkunde. „In Anerkennung herausragender züchterischer Leistung für die 100.000 Kilogramm Dauerleistungskuh Erika“, steht darauf. „Das ist schon etwas Besonderes, das schafft nicht jede Kuh“, sagt Eva Mair.

Dabei sei es eigentlich gar nicht der Leistungsgedanke, der bei den Mairs im Vordergrund stehe, sagt ihr Mann Christian Mair. Es gebe viele andere Landwirte, die intensiver Zucht betreiben. Einmal im Jahr komme ein Experte von der Zucht-, Beratungs- und Vermarktungsorganisation ProRind auf den Hof der Mairs und gebe eine Anpaarungsempfehlung.

„Wir richten uns nach dieser Empfehlung“, sagt Christian Mair. Um selbstständig gute Entscheidungen bezüglich der Fortpflanzung treffen zu können, müsse man sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und den Körperbau einer Kuh analysieren: Auf Euter, Fundament, Becken, Rahmen und die Gesamtnote käme es da an, sagt Eva Mair.

"Das wäre eigentlich das Todesurteil"

Bei ihnen werde das alles aber nicht so streng behandelt. „Man muss die Kuh als Lebewesen sehen“, sagt Eva Mair. Deshalb bekomme bei ihnen jede Kuh eine zweite Chance. Und Erika habe sogar schon ganz viele Chancen bekommen. Wenn eine Kuh Verletzungen hat, keine Jungen bekommen kann oder aus bestimmten Gründen keine Milch gibt, komme sie für gewöhnlich zum Schlachter.

Erika scheint in dieser Hinsicht eine echte Problemkuh zu sein: Zitzenverletzung und leblose Kälber. „Das wäre eigentlich das Todesurteil“, sagt Christian Mair. Die beiden haben aber an der alten Dame festgehalten. Obwohl die Vorzeichen nicht optimal waren, knackte Erika im vergangenen Jahr die 100.000 Liter-Marke.

Wieso gibt Erika mehr Milch als andere Kühe auf dem Hof?

Die durchschnittliche Lebensleistung der 100 Kühe auf dem Hof der Mairs betrage knapp 9000 Liter Milch. Wie kommt es, dass Erika so viel mehr Leistung bringt? Die Mairs scheinen es nicht genau zu wissen. Am Futter kann es nicht liegen, sagt Christian Mair, denn alle Kühe würden das Gleiche zu fressen bekommen. Wahrscheinlich seien es die Gene: Erikas Vater sei ein Stier der Rasse Patriot. Die Mutterleistung sei ebenso wichtig.

Erika selbst habe zehn Kälber, davon drei mal Zwillinge. „Wir hoffen, dass die Kälble auch so viel Milch geben“, sagt Eva Mair. Und auch der Körperbau soll am besten so sein, wie bei ihrer Mutter. Auf dem Hof bleiben allerdings nur die weiblichen Tiere. Die Kapazität sei nicht da, um die Stiere selbst aufzuziehen. Die werden dann weggegeben. Einmal habe sogar die Besamungsstation angerufen und war an einem Jungen von Erika interessiert. Nach einem Gentest wollten sie den jungen Stier abkaufen. Statt den üblichen 200 Euro haben sie für ihn 1600 Euro erhalten, erzählt Christian Mair stolz.

