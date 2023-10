Auszeit Café in Eisenberg sorgt für Genuss

"Schmeckt wunderbar": Andreas Carles Zwetschgenknödel erfreuen die Besucher. Dabei hatte er ursprünglich etwas ganz anderes geplant.

27.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Des schmeckt ja ganz wunderbar – wie früher“, waren sich die vielen Besucher des „Auszeit Cafés" einig. Für die Damen und Herren, die sich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe „mir helfed zemed“ alle zwei Wochen im Dorfgemeinschaftshaus in Eisenberg-Zell treffen, gab es eine leckere Überraschung, serviert von Helfer und Koordinationsmitglied Andreas Carle. Selbst nach über 40 Berufsjahren als Koch gibt es für Carle immer wieder Neues zu entdecken. Nachdem der Koch aus Leidenschaft vor längerem nach Allgäuer Hausrezepten gesucht hatte, gab es nun ein Gericht aus einem alten Kochbuch - passend zur Jahreszeit: Zwetschgenknödel mit Zwetschgenkompott „Mir wurden viele alte Kochbücher zur Verfügung gestellt – leider waren aber nur wenige richtige Familienrezepte dabei, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden", sagt Carle. "Wahrscheinlich wurde vieles nur mündlich überliefert und gar nicht groß aufgeschrieben." Gefreut hat er sich trotzdem über die Resonanz.

Kochshow statt Kochbuch

Die Idee eines eigenen Eisenberger Kochbüchleins wurde kurzerhand verworfen, aber dafür erstmals im Auszeit Café gekocht. In seiner improvisierten kleinen Showküche erklärte der Koch verschiedenste Getreidesorten und wie einfach die Zubereitung von Zwetschgenknödeln ist. Nach einem kräftigen Applaus wurden die bereits vorbereiteten Knödel den 45 Besucherinnen und Besuchern serviert und unter großem Hallo verspeist. Allen hatte die kurzweilige Kochvorführung gut gefallen und das Ergebnis noch viel besser geschmeckt. Carle hat sich sehr über das große Interesse gefreut und könnte sich eine Fortsetzung von „Andis Kochkünsten“ gut vorstellen.

Rezept für 12 Zwetschgenknödel:

Zutaten: Für den Teig: 500 Gramm mehlige Kartoffeln, 30 Gramm Butter, zwei Eigelb, 60 Gramm Mehl und 20 Gramm Hartweizengrieß; für die Füllung: zwölf reife Zwetschgen, zwölf Würfelzucker, vier Esslöffel Zwetschgenbrand; Ummantelung: 60 Gramm Butter, 80 Gramm Semmelbrösel, etwas Puderzucker.

Gekochte Kartoffeln durch eine Presse drücken. Mit geschmolzener Butter und den restlichen Zutaten zum Teig verkneten und kurz ruhen lassen. Würfelzucker mit Zwetschgenbrand tränken und statt der Kerne in die Zwetschgen legen und diese wieder verschließen. In einem Topf mit Salz, Zucker und wenig Wasser weichkochen. Zwetschgen mit Teil ummanteln. Knödel formen, in kochendes Wasser geben und 10 Minuten ziehen lassen. Um ein Ansetzen am Topfboden zu vermeiden, müssen die Knödel mit einem Löffel leicht gelöst werden. Anschließend in einer großen Pfanne Butter schmelzen und die Semmelbrösel sowie den Zucker dazugeben. Die Brösel goldgelb anrösten. Die Knödel aus dem Wasser nahmen, abtropfen lassen und in den Semmelbrösel wälzen. Auf dem Teller mit Puderzucker bestäuben.